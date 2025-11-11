Aktuelle Seite: Home > Politik > “STF bleibt starke Stimme in Stilfs”
Nach der Wahl vom Sonntag

“STF bleibt starke Stimme in Stilfs”

Dienstag, 11. November 2025 | 13:24 Uhr
2025-11-09_Gemeinderäte-Stilfs
STF
Schriftgröße

Von: luk

Stilfs – Die Gemeinderatswahlen am 9. November in Stilfs sind geschlagen. Die Bewegung Süd-Tiroler Freiheit zeigt sich optimistisch: “Auch wenn wir künftig mit drei statt fünf Mandaten im Gemeinderat vertreten ist, bleiben wir eine wichtige Oppositionskraft und engagierte Stimme für die Bewohner von Stilfs und den Fraktionen.”

Die Süd-Tiroler Freiheit erreichte 22,5 Prozent der Stimmen. Die wiedergewählten Gemeinderäte Simone Platzer, Lukas Steinhauser und Markus Angerer sehen das Ergebnis als klaren Auftrag, ihre Arbeit mit noch mehr Einsatz weiterzuführen.

„Wir danken allen Wählern, die uns erneut ihr Vertrauen geschenkt haben“, betont Simone Platzer. „Auch wenn wir diesmal zwei Mandate verloren haben, bleibt unsere Motivation ungebrochen. Dann müssen eben drei für fünf arbeiten. Wir werden weiterhin zuhören, anpacken und für Stilfs da sein.“

Der Rückgang der Wahlbeteiligung spiegelt nach Einschätzung der Bewegung die Enttäuschung vieler Bürger wider, dass es diesmal nur einen Bürgermeisterkandidaten der SVP gegeben hat. “Viele Wähler wollten ihre Stimme nicht ‘verschenken’ und sind deshalb zu Hause geblieben. Das nahezu unveränderte Ergebnis der SVP zeigt, dass sie für viele keine Alternative zur Süd-Tiroler Freiheit war.”

Trotz der geringeren Mandatszahl blickt die Süd-Tiroler Freiheit zuversichtlich nach vorne. „Mit einem neuen Bürgermeister eröffnen sich hoffentlich auch neue demokratische Spielräume für die Zusammenarbeit“, so die Bewegung abschließend.

Bezirk: Vinschgau

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Vinschgau

Meistkommentiert
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Kommentare
139
“Deutsch macht mich wütend! Wir haben euch erobert!” – VIDEO
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Kommentare
136
Eklat bei TV-Total: Südtiroler Dorf sei “Inzuchtsdorf”
Pitbull-Angriff in Bozen
Kommentare
46
Pitbull-Angriff in Bozen
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Kommentare
38
Italienische Fahnen an Straßenschildern in Bozen sorgen für Kritik
Die geheimen Sinner-Bäume
Kommentare
35
Die geheimen Sinner-Bäume
Anzeigen
LUMAGICA Meran
LUMAGICA Meran
Magischer Lichterzauber in Trauttmansdorff
80 Jahre Gruppo Santini
80 Jahre Gruppo Santini
Werte, die Generationen verbinden
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 