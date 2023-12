STF fordert: “Alle Freiheitskämpfer nach Hause lassen”

Bozen – Vor 59 Jahren, am 7. Dezember 1964, starb Sepp Kerschbaumer in italienischer Haft. Die Süd-Tiroler Freiheit gedenkt dem Anführer des „Befreiungsausschuss Südtirol“ (BAS) und seiner Mitstreiter. Die Bewegung erinnert gleichzeitig daran, dass noch immer einige Freiheitskämpfer nicht in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Die Süd-Tiroler Freiheit fordert die sofortige Amnestie.

“Sepp Kerschbaumer und die Freiheitskämpfer der 1950er- und 1960er-Jahre trugen mit den Anschlägen gegen die Symbole des Staates maßgeblich dazu bei, dass die Autonomie errungen werden konnte. Für ihren Kampf bezahlten die Freiheitskämpfer einen hohen Preis: Folter, lange Haftstrafen und einige sogar mit ihrem Leben! Italien hat sich niemals zu diesen eklatanten Menschenrechtsverletzungen bekannt, geschweige denn dafür entschuldigt”, so die Bewegung.

“Mehrere von Kerschbaumers Mitstreiter dürfen seit Jahrzehnten Südtirol nicht mehr betreten. Diese Menschen müssen umgehend rehabilitiert werden! Dies umso mehr, als es in den letzten Jahren neue Erkenntnisse und Zeugenaussagen gegeben hat. Diese belegen, dass viele der Straftaten, die man den Freiheitskämpfern in die Schuhe schob, nicht von ihnen begangen wurden. Konkret geht es um den Mord am Carabiniere Vittorio Tiralongo und um den Anschlag auf der ‘Porzescharte'”, heißt es weiter.

“Die Amnestie der noch lebenden Freiheitskämpfer ist aber auch eine Frage der Menschlichkeit. Nach über 60 Jahren ist es längst an der Zeit, einen Schlussstrich zu ziehen. Die Süd-Tiroler Freiheit fordert aus allen diesen Gründen die Forderung nach Amnestie in das Koalitionsprogramm der neuen Landesregierung aufzunehmen. SVP, Freiheitliche und vor allem Melonis Fratelli sollen Farbe bekennen”, erklärt die Bewegung.

Die Süd-Tiroler Freiheit werde das geistige und politische Erbe der Freiheitskämpfer stets bewahren und für die Loslösung Südtirols von Italien kämpfen. Die Bewegung ruft die Bevölkerung dazu auf, am Freitag zahlreich an der Gedenkfeier für Sepp Kerschbaumer und die Freiheitskämpfer in St. Pauls teilzunehmen.