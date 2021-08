STF: Plakatkampagne fällt Vandalismus zum Opfer

Meran – Die Süd-Tiroler Freiheit startete kürzlich eine Plakatkampagne, um auf Sicherheitsprobleme in der Stadt Meran und mögliche Lösungen aufmerksam zu machen. Mehrere Plakate wurden nun jedoch mutwillig zerstört.

„Messerstechereien, Schlägereien, Diebstähle und Belästigungen kommen in Meran immer häufiger vor“, gibt Alexander Leitner, Spitzenkandidat der Süd-Tiroler Freiheit und Ortssprecher in Meran, zu bedenken. „Trotz diesem offensichtlichen Problem sah die Stadtregierung von Grünen und SVP keinen Handlungsbedarf. Es braucht dringend eine konsequente Verfolgung und Abschiebung von gewaltbereiten Tätern, mehr Präsenz und eine bessere Koordination der Ordnungskräfte, eine bessere Einbindung der Jugenddienste zur Gewaltprävention und eine bessere Videoüberwachung an neuralgischen Punkten“, ist Leitner überzeugt.

Um diesen Anliegen Nachdruck zu verleihen, startete die Süd-Tiroler Freiheit eine Plakatkampagne in der ganzen Stadt. Mehrere Plakate wurden nun heruntergerissen. „Es ist klar, dass das Thema Sicherheit emotional diskutiert wird. Vandalismus ist aber strikt abzulehnen! Solche Aktionen sind die Sprache derer, denen sonst die Argumente fehlen. Das ist nicht unsere Vorstellung von Demokratie“, betont Leitner.