STF trauert mit Österreich

Tiefe Erschütterung über die Amoktat in Graz

Von: idr

Bozen – Mit tiefer Bestürzung und großer Trauer reagiert die Süd-Tiroler Freiheit auf die schreckliche Amoktat, die sich gestern in Graz ereignet hat. Im Namen der Bewegung drückt der Landtagsabgeordnete Sven Knoll das tief empfundene Mitgefühl und die aufrichtige Anteilnahme mit den Opfern, deren Familien sowie allen Verletzten und Hinterbliebenen aus.

„Was gestern in Graz geschehen ist, erschüttert uns alle zutiefst. Eine grausame Tat, die uns sprachlos zurücklässt und die die Herzen weit über die Grenzen der Steiermark hinaus schwer macht“, so Knoll.

Südtirol trauere mit seinem Nachbarland Österreich. „In diesen schweren Stunden stehen wir gedanklich und im Geiste fest an der Seite der Betroffenen. Mögen sie Trost und Kraft in der Solidarität und dem Mitgefühl vieler Menschen finden“, so die Süd-Tiroler Freiheit weiter.

„Wir hoffen, dass die Hintergründe dieser furchtbaren Tat rasch aufgeklärt werden. Es muss alles getan werden, um solche Tragödien in Zukunft zu verhindern. Unsere Gedanken sind heute bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die von dieser unfassbaren Tat betroffen sind“, so die Fraktion abschließend.