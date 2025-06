Tödlicher Crash auf der A22: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Rtw raste in stehenden Lkw

Von: Ivd

Bozen – Nach dem tödlichen Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem stehenden Lkw auf der A22 am Mittwoch hat die Staatsanwaltschaft Bozen nun offiziell ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eröffnet.

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr. Ein Rettungswagen war auf dem Rückweg vom Krankenhaus in Bozen, als er aus noch ungeklärter Ursache auf einen auf dem Pannenstreifen stehenden Sattelzug auffuhr. Der Aufprall war so heftig, dass das Einsatzfahrzeug völlig zerstört wurde.

Zu den Todesopfern zählen der 64-jährige Patient Giampaolo Crepaz sowie der 54-jährige freiwillige Sanitäter Martin Staudacher, der auf dem Beifahrersitz saß. Staudacher war mit an Bord, um seine 79-jährige Mutter auf der Rückfahrt zu begleiten. Die Frau überlebte den Unfall mit leichten Verletzungen.

Im Zentrum der Ermittlungen steht der 72-jährige Fahrer des Rettungswagens – ein ebenfalls freiwilliger Helfer. Die Behörden prüfen derzeit, ob er ordnungsgemäß zum Führen des Fahrzeugs berechtigt war. Das Einsatzfahrzeug wurde sichergestellt, weitere technische Analysen sollen Klarheit bringen. Laut Polizei wird auch untersucht, ob eine Unachtsamkeit zum Unfall geführt haben könnte.

Ganz Südtirol, die Angehörigen und das Weiße Kreuz stehen derzeit unter Schock. Eine offizielle Stellungnahme wurde bislang nicht abgegeben, jedoch eine Pressekonferenz angekündigt. Die Ermittlungen dauern an.