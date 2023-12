Südtiroler Sanitätsbetrieb als besonders frauenfreundlich zertifiziert

Bozen – Über den Südtiroler Sanitätsbetrieb erging zum wiederholten Male ein Regen an rosaroten Punkten, den sog. „Bollini rosa“: Damit werden auf gesamtstaatlicher Ebene jene Krankenhäuser belohnt, die sich als besonders frauenfreundlich erwiesen haben.

Noch bevor die Geschicke des Sanitätsbetriebes in die Hand einer weiblichen Kommissarin gelegt wurden, stand das Ergebnis fest: Die Stiftung „Onda“ (Osservatorio nazionale per la salute della donna) in Rom, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, die frauenfreundliche Betreuung in den Krankenhäusern zu erheben, hat alle sieben Krankenhäuser Südtirols wieder ausgezeichnet, Anfang Dezember erfolgte im Gesundheitsministerium die offizielle Übergabe der Auszeichnungen.

367 Krankenhäuser, die sich über das gesamte Staatsgebiet erstrecken, darunter auch sehr viele bekannte und renommierte Einrichtungen, wurden von der Stiftung ausgezeichnet. Bewertet wird vor allem das frauenspezifische Angebot; dieses reicht von der stationären Aufnahme bis hin zu Betreuungsangeboten, z.B. bei der Brustkrebsbehandlung, der Überwachung während Schwangerschaft und Geburt oder im Falle von psychischen Erkrankungen.

Ein wichtiger Aspekt betrifft auch die Sensibilität gegenüber Gewaltopfern, diese ist in den Einrichtungen des Südtiroler Sanitätsbetriebes durchwegs hoch, gibt es doch neben eigenen Protokollen auch Vereinbarungen mit Frauenhäusern und speziell geschultes Personal. Aber auch die Anzahl an weiblichen Führungskräften und das Angebot an speziellen Therapien für Frauen spielt eine Rolle.

„Ich freue mich sehr, dass alle Krankenhäuser Südtirols wieder als besonders frauenfreundlich zertifiziert wurden“, so Pflegedirektorin Marianne Siller. „Wenngleich die Häuser mit einer unterschiedlichen Anzahl an Punkten bewertet wurden – was auch an strukturellen Angeboten liegt –, so können wir uns doch als Südtiroler Sanitätsbetrieb mit vielen Unikliniken in Italien, wie jenen von Padua, Verona oder Florenz, messen“, freut sich auch Sanitätsdirektor Josef Widmann über diese Auszeichnung.