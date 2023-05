SVP in Sand hat klare Vorstellungen zur Cascade

Sand in Taufers – Die SVP von Taufers geht gut gerüstet in die heiße Phase des Wahlkampfes für die Gemeinderatswahl am 21. Mai 2023. Koordinierungsobmann Kurt Egger ist sichtlich stolz auf die acht Frauen und 15 Männer, die sich für die SVP Taufers der Wahl stellen. Zum meistdiskutierten Punkt, der Cascade, hat die SVP Taufers eine klare Vorstellung.

Ziel sei es, sie unter einer Inhouse-Führung wieder zu öffnen – alles nach Studium der von einer Expertengruppe ausgearbeiteten Empfehlung, einer transparenten Beschlussfindung zu einer familien- und benutzerfreundlichen Anpassung mit einem nachhaltigen Finanzkonzept. „Wie es dazu kommen soll, wissen wir; so soll die Cascade vom Zankapfel zu einer wertvollen Anlage für die Bevölkerung der Gemeinde und darüber hinaus werden“, erklärt Bürgermeisterkandidat Siegfried Stocker.

„Unsere Kandidatinnen und Kandidaten weisen interessante Lebensläufe auf, sie kommen aus verschiedenen Berufen, Altersklassen und Fraktionen, gemeinsam mit dem Bürgermeisterkandidaten bilden sie ein starkes und kompaktes Team“, erklärt die SVP in einer Aussendung.