SVP-Ortsausschuss Meran/Untermais: Eingabe für den Mobilitätsplan „PUMS“

Meran – Bei der Versammlung des Maiser Vereinsverbands war auch der SVP-Ortsausschuss Untermais anwesend und sprach über die Entwicklung der Mobilität in Untermais.

Die Gemeinde Meran arbeitet derzeit am nachhaltigen Mobilitätsplan (PUMS). Dieser gibt Aufschluss über die Entwicklung der Mobilität in Meran und darüber hinaus und wird unter Einbeziehung der Bevölkerung, sprich partizipativ, gestaltet. SVP-Fraktionssprecher Reinhard Bauer und Ortsobmann Klaus Götsch sprachen von der Notwendigkeit, auch eine für Untermais geeignete Lösungsstrategie in den PUMS zu integrieren.

Untermais würde somit von einer geeinten Vorgehensweise zwischen dem SVP-Ortsausschuss, dem Stadtviertelkomitee, den Vereinen, Betrieben und Privatpersonen profitieren. Untermais ist das größte Stadtviertel Merans. Es gibt viel Wohnbau, zahlreiche Betriebe und noch mehr Verkehr. Obschon der Pferderennplatz und das Militärareal auf Untermaiser Gebiet angesiedelt sind, verfügt der Stadtteil über verhältnismäßig wenig Bereiche, wenig Grünanlagen, die Raum zur Begegnung bieten.

Ein Untermaiser Fest- oder Dorfplatz war immer ein reizvoller Gedanke, bisher aber kaum realisierbar. Leider überschattet derzeit ein Projekt die Arbeit am PUMS. Die Standseilbahn Meran – Schenna – Dorf Tirol ist ein Projekt, welches nur ein Teil des PUMS sein kann und ggf. sein wird. Der PUMS ist hingegen umfassend. Der Ausbau des Radwegenetzes, die Barrierefreiheit, die Busverbindung zwischen Untermais und Obermais oder der zweigleisige Ausbau der Bahnlinie Meran-Bozen sind nur einige der Erfordernisse von Herrn und Frau Untermaiser*in.

„Ein neuralgischer Knotenpunkt liegt in der Pfarrgasse zwischen dem Kirchplatz und dem künftigen Mittelschulgebäude, dem kommenden Schulzentrum. Dieses wird sehr nahe an die Pfarrgasse herangebaut und erfordert eine Verkehrsberuhigung. Die Mobilität, die Umwelt, die Sicherheit der Schüler*innen und die Nachhaltigkeit sowie der soziale Aspekt, der sich durch den neu geschaffenen Begegnungsunkt entfaltet, würden davon profitieren – und für Untermais eine Aufwertung bedeuten“, weiß Reinhard Bauer.

Obwohl bei der Untertunnelung mit hohen Kosten gerechnet wird, ist es wichtig, dieses Projekt bereits jetzt in den PUMS mit aufzunehmen, bzw. gemeinsam mit dem Schulzentrum selbst realisieren. Der Ortsausschuss Untermais wird daher eine entsprechende Eingabe an die Gemeinde Meran richten, dieses Projekt und weitere mit in den PUMS aufzunehmen. Je umfassender die Interessensbekundung ausfällt, desto besser. Es ist daher ratsam, der Eingabe mehr Nachdruck zu verleihen, indem auch die Vereine, Stadtviertelkomitees und alle Interessierten diese Eingabe unterstützen und mitunterzeichnen.

„Gleichzeitig möchten wir einen Aufruf an alle Interessierten richten, sich mit Ihren Ansinnen und Wünschen zum Thema Mobilität an den Ortsausschuss Untermais zu wenden. Wir Bündeln diese Wünsche und bringen sie bei der zuständigen Behörde der Gemeinde Meran ein“, so Ortsobmann Klaus Götsch. Die Eingabe erfolgt innerhalb Mai 2023, daher ersucht der Ortsausschuss um ein Feedback der Vereine und von Bürger*innen innerhalb 26.05.2023, damit die für Untermais wichtigen Aspekte in die Eingabe mit aufgenommen werden können. Eine einfache Email an untermais@svp.bz.it reicht aus.