Team K kritisiert Vorgehen bei neuem Tierschutzgesetz

Von: Ivd

Bozen – Die geplante Reform des Südtiroler Tierschutzgesetzes sorgt für Kritik aus der Opposition. Anlass ist eine Landtagsanfrage des Team-K-Abgeordneten Franz Ploner, aus der hervorgeht, dass bei der Ausarbeitung des neuen Gesetzes keine Tierethik- oder Bioethik-Expertinnen und -Experten eingebunden werden.

Wie Luis Walcher, Landesrat für Landwirtschaft, in seiner Antwort mitteilt, basiert der aktuelle Gesetzentwurf auf Rückmeldungen aus dem Land sowie von in Südtirol tätigen Fachleuten. Dazu zählen laut Walcher Amtstierärzte, freiberufliche Tierärzte und Tierschutzorganisationen. Eine systematische Einbindung tierethischer Expertise sei nicht vorgesehen.

Der Südtiroler Landtag hatte im Jänner 2026 einen Beschlussantrag des Abgeordneten Andreas Colli angenommen, mit dem die Überarbeitung des mittlerweile rund 25 Jahre alten Landesgesetzes zum Schutz der Tierwelt angestoßen wurde. Laut Walcher arbeitet sein Ressort seit rund einem Jahr an der Neufassung, die voraussichtlich im September im Südtiroler Landtag behandelt werden soll.

Ploner reagierte kritisch auf die Angaben des Landesrates. Er verwies darauf, dass in mehreren Ländern – darunter Österreich und die Schweiz – moderne Tierschutzgesetze unter ausdrücklicher Berücksichtigung tierethischer Grundlagen erarbeitet worden seien. Aus seiner Sicht müsse ein zeitgemäßes Gesetz zum Tierwohl auch ethische Fragestellungen systematisch berücksichtigen.

Der Abgeordnete betonte zudem, dass ein umfassender Tierschutz zahlreiche Bereiche betreffe – von der Landwirtschaft über Wild- und Heimtiere bis hin zu Schlachthöfen, Tierhandel und Tiertransporten. Diese Themen könnten nicht ausschließlich technisch oder verwaltungsbezogen betrachtet werden.

Die Debatte um die Ausrichtung des neuen Gesetzes dürfte sich mit der Einbringung des Entwurfs in den Landtag weiter intensivieren.