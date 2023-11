Team K nominiert Sabine Mahlknecht zur Bürgermeisterkandidatin

Gemeinderatswahl in Brixen

Brixen – Die Ortsgruppe Brixen des Team K hat nun die Lehrerin für Recht und Wirtschaft Sabine Mahlknecht zur Bürgermeisterkandidatin für die anstehenden Gemeinderatswahlen nominiert. Bereits seit 2020 sitzt die Fraktionssprecherin des Team K im Gemeinderat und konnte dort wertvolle politische Erfahrungen sammeln. Ihr besonderer Einsatz gilt der Lebensqualität der Menschen, die hier leben und arbeiten. Dazu gehören nicht nur das Recht auf leistbaren Wohnraum, sondern auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Auch in den Bereichen Stadtentwicklung und Mobilität möchte Mahlknecht neue Akzente setzen.

“Durch meine Arbeit im Gemeinderat konnte ich Einblick in viele verschiedene Bereiche der Gemeindepolitik gewinnen und habe sehr klare Vorstellungen davon, in welche Richtung sich unsere Gemeinde entwickeln sollte. Unser vielfältiges Kandidatenteam und ich sind bereit, mit Kompetenz und Einsatzfreude für ein lebenswertes sowie sozial und ökologisch nachhaltiges Brixen zu arbeiten. Ein zentrales Thema ist die Stadtentwicklung und die prekäre Wohnsituation für junge Menschen, wobei wir in diesem Zusammenhang eine bedarfsgerechte Nutzung der ehemaligen Militärareale ins Auge fassen. Wir möchten uns u. a. für die Förderung der aktiven Mobilität, für eine bessere Grünraumplanung, für die Entsiegelung öffentlicher Flächen sowie für Chancengleichheit einsetzen”, erklärt die Bürgermeisterkandidatin des Team K Sabine Mahlknecht.

Voraussichtlich Februar 2024 finden in Brixen Gemeinderatswahlen statt, da Bürgermeister Peter Brunner vor einigen Monaten in den Landtag einzog und aus diesem Grunde sein Amt als Brixner Bürgermeister niederlegte. Insbesondere die drohende Abholzung des Auwaldes und die Nutzung des Hofburggartens zählten bisher zu den größten Differenzen zwischen den Gemeinderäten des Team K und jenen der SVP in Brixen.