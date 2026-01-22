Treffen von Putin und Witkoff im Kreml hat begonnen

Von: APA/Reuters/dpa

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff ist im Kreml von Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen worden. Die Gespräche haben begonnen, wie der Kreml auf Telegram mitteilte. Zuletzt hatte der Kremlchef den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump Anfang Dezember empfangen. Die fünfstündigen Gespräche damals hatten keinen Durchbruch gebracht. Diesmal soll am Freitag ein Treffen von Russen, Ukrainern und den USA in Abu Dhabi folgen. Moskau hat das aber noch nicht bestätigt.

Witkoff wird diesmal in Moskau erneut von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner begleitet. Die beiden waren schon im Dezember gemeinsam zu Gesprächen im Kreml. Für Witkoff ist es bereits der siebente Russland-Besuch als Sondergesandter. Der 68-Jährige soll eine Lösung für die Beendigung des nunmehr fast vier Jahre währenden russischen Kriegs in der Ukraine vermitteln. Kritiker haben ihm in der Vergangenheit aber mehrfach vorgeworfen, zu stark russische Positionen übernommen zu haben.

Die Verhandlungen sollen bereits am Freitag in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten weitergeführt werden. Dabei treffen erstmals seit längerer Zeit auch russische und ukrainische Unterhändler aufeinander. Die USA sind ebenfalls als Vermittler vertreten.

Selenskyj kündigt nach Gespräch mit Trump trilaterales Treffen an

US-Präsident Donald Trump und sein ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj waren am Donnerstag in Davos zusammengetroffen. Nach Angaben Selenskyjs ist nun ein trilaterales Treffen geplant. Zuletzt sprachen russische und ukrainische Geheimdienstvertreter Ende November in Abu Dhabi in den Emiraten miteinander. Davor trafen im Sommer russische und ukrainische Delegationen im türkischen Istanbul aufeinander. Damals konnten sich die Konfliktparteien aber nur über einen Gefangenenaustausch einigen.

Die ukrainische Delegation wird Selenskyj zufolge wieder aus Chefunterhändler Rustem Umjerow, Präsidialkanzleichef Kyrylo Budanow, Generalstabschef Jurij Hnatow und aus dem Chef der Präsidentenpartei im Parlament, David Arachamija, sowie Vize-Außenminister Serhij Kyslyzja bestehen. Zugleich warnte er vor überzogenen Erwartungen. Es sei nicht klar, ob Russland zu Kompromissen bereit sei, sagte er. Es müssten aber beide Seiten solche eingehen. Russland hat die Verhandlungsrunde bisher nicht bestätigt.

Washington versucht, ein Ende des Kriegs zu vermitteln. Bei grundsätzlichen Fragen wie russischen Gebietsansprüchen in der Ukraine liegen die Positionen von Moskau und Kiew aber weit auseinander. Russland beharrt bisher auf Maximalforderungen.

Trump nach Treffen mit Selenskyj: Haben noch Weg vor uns

Zum kurzfristig angesetzten Treffen zwischen Trump und Selenskyj in Davos machten beide Seiten nur spärliche Angaben. Einen Durchbruch gab es nach Trumps Angaben nicht. Man habe “noch einen Weg vor sich”, sagte er vor Reportern. Es sei ein gutes Gespräch mit Selenskyj gewesen. Man müsse sehen, wie das Gespräch seiner Unterhändler Witkoff und Jared Kushner mit Kremlchef Putin verlaufe. Dabei sei die Botschaft an Putin: “Der Krieg muss aufhören.”

Auch Selenskyj sprach von einem guten Treffen. Man habe über Flugabwehr und “Dokumente” gesprochen. Damit dürften die geplanten Vereinbarungen über Sicherheitsgarantien und den Wiederaufbau des Landes gemeint sein. Das erste Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Selenskyj in diesem Jahr dauerte nach Angaben beider Seiten etwa eine Stunde.

Heftige Kritik an europäischen Verbündeten und NATO

Selenskyj nutzte die internationale Bühne des Weltwirtschaftsforums für Kritik an seinen europäischen Verbündeten und der NATO. Er warf ihnen vor, sein Land im Krieg mit Russland zu wenig zu unterstützen: “Europa diskutiert gern über die Zukunft, scheut sich aber davor, heute zu handeln – Handlungen, die darüber entscheiden, welche Art von Zukunft wir haben.”

Selenskyj kritisierte auch die NATO. Das transatlantische Verteidigungsbündnis existiere lediglich aufgrund des Glaubens, dass die USA im Falle eines Angriffs nicht tatenlos zusehen, sondern helfen würden. “Doch niemand hat das Bündnis bisher in Aktion erlebt”, sagte Selenskyj. Er forderte eine Aufstockung der Streitkräfte. Es habe erst den Druck von US-Präsident Donald Trump gebraucht, ehe die Verbündeten ihre Verteidigungsausgaben erhöht hätten.

In seiner Rede machte Selenskyj sich auch über die Solidaritätsbekundungen europäischer Staaten lustig, die im Grönland-Konflikt der USA mit Europa Einheiten auf die weltgrößte Insel geschickt hatten. Wenn man insgesamt 40 Soldaten entsende, was wolle man damit sagen? “Welche Botschaft geht an Putin, an China, und vor allem: Welche Botschaft sendet es an Dänemark, den wichtigsten engen Verbündeten?”, sagte Selenskyj.

Trump: Selenskyj will einen Deal

Trump hatte sein Treffen mit Selenskyj am Mittwoch in Davos angekündigt und gesagt, er glaube, dass dieser einen Deal machen wolle. “Ich denke, ich kann sagen, dass wir einigermaßen nah dran sind.” Der Republikaner wiederholte seine Forderung, dass der seit fast vier Jahren andauernde Ukraine-Krieg enden müsse. Putin und Selenskyj wären dumm, wenn sie sich nicht auf einen Deal einließen, sagte er.

Eine Reise Selenskyjs nach Davos war lange Zeit unsicher gewesen. Er hatte noch am Dienstag gesagt, dass er wegen der andauernden russischen Angriffe aus der Luft viel im eigenen Land zu tun habe. In der Hauptstadt Kiew waren nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko nach solchen Luftangriffen am Donnerstagmorgen noch etwa 3.000 Hochhäuser ohne Heizung.