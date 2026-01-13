Aktuelle Seite: Home > Werbung > Von Bozen direkt nach Preveza
Griechenland neu entdecken mit Freunden und Abenteuerlust!

Von Bozen direkt nach Preveza

Dienstag, 13. Januar 2026 | 00:01 Uhr
Alonaki Beach
Urlaub in Preveza – griechische Lebensfreude am Ionischen Meer - Foto: © SkyAlps
Von: First Avenue

Raus aus dem Alltag, rein ins Erlebnis: Preveza an der Westküste Griechenlands ist perfekt für Freunde, die Sonne, Natur und authentisches Griechenland genießen möchten. Ab Juni bringt Sie SkyAlps direkt von Bozen nach Preveza – Tor zur Region Epirus und den Ionischen Inseln.

Entdecken Sie die ursprüngliche Schönheit der Region bei einer Wanderung entlang des Acheron-Flusses oder besuchen Sie die Ausgrabungen von Nikopolis und tauchen Sie in die faszinierende Geschichte der Antike ein.

Auch Wassersportfans kommen voll auf ihre Kosten: Kajakfahren auf dem Acheron, Kitesurfen an Kanali oder Bootsausflüge zu Lefkada und Paxos bieten Abenteuer pur. Kulinarisch überzeugt Preveza mit frischem Fisch, Meeresfrüchten und regionalen Spezialitäten – ideal in einer Taverne am Wasser.

Die schönsten Strände rund um Preveza:

Monolithi Beach: langer Sandstrand, flaches Wasser, perfekt zum Entspannen.

Alonaki Beach: ruhige Bucht, türkisfarbenes Wasser, ideal für Freunde oder Familien.

Kanali Beach: direkt bei Preveza, Wassersportmöglichkeiten und Tavernen am Meer.

Ammoudia Beach: Naturstrand, weniger touristisch, familienfreundlich.

Parga & Valtos Beach: ca. 35 km entfernt, malerische Buchten und kristallklares Wasser.

Das Beste: Natur, Strand und Stadtleben
Tagsüber Sonne tanken, abends den Sonnenuntergang an der Hafenpromenade genießen – Preveza verbindet Entspannung, Abenteuer und gemeinsames Genießen.

Direktflüge ab Bozen ab 143 € – Kinder fliegen zum halben Preis
Mit SkyAlps beginnt der Urlaub bereits an Bord: Komfort, Bordservice und entspannte Atmosphäre sind inklusive.

Tolle Pakete bei SkyAlps Travel
Flug, Hotel und Transfer einfach aus einer Hand buchen. Jetzt planen, abheben und Griechenland von seiner schönsten Seite erleben. Preveza wartet auf Sie!

Foto: © SkyAlps
Foto: © Bruna Santos
Foto: © Laura Adai

 

