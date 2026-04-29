Aktuelle Seite: Home > Politik > Trump: Iran-Gespräche laufen telefonisch
US-Präsident: Fortschritte bei Gesprächen, aber noch kein Durchbruch

Trump: Iran-Gespräche laufen telefonisch

Mittwoch, 29. April 2026 | 23:48 Uhr
US-Präsident: Fortschritte bei Gesprächen, aber noch kein Durchbruch
APA/APA/AFP/MANDEL NGAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Verhandlungen mit dem Iran derzeit telefonisch geführt werden. Man verzichte auf zeitaufwendige persönliche Treffen, auch wenn er diese bevorzuge, sagte Trump am Mittwoch im Weißen Haus. Es sei “lächerlich” 18 Stunden zu fliegen, um am Ende absehbar unbefriedigende Ergebnisse zu erhalten.

Zwar habe es Fortschritte gegeben, ein Durchbruch sei aber noch nicht erreicht, sagte er. Eine Einigung werde es nur geben, wenn Teheran vollständig auf Atomwaffen verzichte. Auf die Frage, ob dafür aus seiner Sicht zusätzlicher militärischer Druck nötig werden könnte, zeigte sich Trump unentschieden. “Ich weiß es nicht”, sagte er. Das hänge davon ab, wie weit der Iran in den Gesprächen gehe.

Nach Informationen des US-Portals “Axios” will Trump den Druck aufrechterhalten. Einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, lehne er ab. Zugleich bereite sich das US-Militär dem Bericht zufolge auf neuerliche Luftangriffe vor, um die Verhandlungen voranzubringen. Trump habe einen solchen Einsatz bislang jedoch nicht angeordnet.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Brennersperre am 30. Mai: “Trifft Südtirols Gastbetriebe ins Mark”
Kommentare
73
Brennersperre am 30. Mai: “Trifft Südtirols Gastbetriebe ins Mark”
Zuwendung zur Atomkraft: Ja oder Nein?
Kommentare
71
Zuwendung zur Atomkraft: Ja oder Nein?
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Kommentare
70
Brenner-Blockade am 30. Mai: LH Kompatscher legt Protest in Österreich ein
Ärger über Fahrradkolonnen am Gardasee
Kommentare
54
Ärger über Fahrradkolonnen am Gardasee
Italien: Bär schwimmt plötzlich durch Badesee
Kommentare
40
Italien: Bär schwimmt plötzlich durch Badesee
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 