Trump will wieder Kontakt zu Nordkoreas Machthaber Kim

Kim und Trump im Juni 2019 an der koreanischen Waffenstillstandslinie

Von: APA/Reuters

US-Präsident Donald Trump will Kontakt zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un aufnehmen. “Ich werde ihne wieder kontaktieren”, sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) im US-Sender Fox News. In seiner ersten Amtszeit hatte sich Trump um einen Deal mit Kim bemüht, doch gab es bei zwei Gipfeltreffen keinen Durchbruch. Trump wollte Kim mit wirtschaftlichen Zugeständnissen dazu bringen, auf seine Atomwaffen zu verzichten.

Die hoch gerüstete Diktatur bedroht mit ihren Raketen auch die USA. Im Vorjahr schlossen Nordkorea und Russland ein Verteidigungsbündnis. Pjöngjang lieferte dem Aggressor zunächst Munition. Seit wenigen Monaten kämpfen nordkoreanische Soldaten auf russischer Seite, was die USA alarmiert hat. Es wird nämlich befürchtet, dass sich die Feindseligkeiten auch auf Ostasien ausbreiten könnten. An dieser Region ist Washington wirtschaftlich und strategisch besonders interessiert.

Trump berichtete auch über sein jüngstes Gespräch mit dem chinesischen Machthaber Xi Jinping. Dieses sei “gut” verlaufen. Er wolle den Einsatz von Zöllen im Konflikt mit China vermeiden, sagte der US-Präsident. Die Frage, ob er einen Deal mit China erreichen könne, bejahte Trump.