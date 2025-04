Sinner rückt in exklusiven Kreis von Tennis-Legenden vor

Von: luk

Sexten/Monaco – Tennis-Star Jannik Sinner aus Südtirol bleibt mindestens bis Anfang Mai 2025 an der Spitze der ATP-Weltrangliste. Damit reiht er sich in einen exklusiven Kreis von Legenden ein.

Dank der verletzungsbedingten Absage von Carlos Alcaraz für das Masters-1000-Turnier in Madrid steht fest: Jannik Sinner wird für mindestens 52 Wochen ununterbrochen als “Nummer 1” der Welt geführt – ein Meilenstein in der Karriere des erst 23-jährigen Sextners.

Alcaraz kann aufgrund seiner verletzung in Madrid keine Punkte verteidigen. Sinner hingegen, der sein Comeback für das Turnier in Rom am 7. Mai angekündigt hat, bleibt damit uneinholbar an der Spitze. Was das bedeutet: Der Italiener ist für ein volles Jahr die Nummer 1 der Welt – ein Kunststück, das nur den Allergrößten des Sports gelungen ist.

Diese Tennis-Ikonen waren über ein Jahr durchgehend die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste:

Roger Federer – Rekordhalter mit 237 Wochen in Serie (2004–2008)

Pete Sampras – 102 Wochen in Folge (1996–1998)

Novak Djokovic – Mehrere lange Serien, u. a. 122 Wochen (2014–2016)

Ivan Lendl – 157 Wochen in Serie (1985–1988)

Jimmy Connors – 160 Wochen am Stück (1974–1977)

Rafael Nadal – Längste Serie: 56 Wochen (2008–2009)

John McEnroe, Björn Borg, Andre Agassi – ebenfalls über ein Jahr an der Spitze, wenn auch nicht durchgängig

Mit Sinners Einstieg in diese Elitegruppe unterstreicht er nicht nur seine sportliche Konstanz, sondern auch seine mentale Reife. Seit seinem Aufstieg an die Weltspitze im Mai 2024 zeigt er kaum Schwächen – auf allen Belägen, in allen Formaten.

Fans dürfen sich auf sein Comeback in Rom freuen, wenn Sinner als amtierende Nummer 1 aufschlägt.