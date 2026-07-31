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Patriot-Raketen werden in der Ukraine dringend gebraucht

Trump zögert bei Patriot-Lizenz für Ukraine

Freitag, 31. Juli 2026 | 04:25 Uhr
Patriot-Raketen werden in der Ukraine dringend gebraucht
APA/APA/AFP/JOHN MACDOUGALL
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Von: importer

Die Ukraine hat vor dem nahenden Winter auf eine rasche Stärkung ihrer Luftverteidigung gedrungen und ist nun beim erhofften Lizenzbau von US-Raketen auf Hürden gestoßen. Denn einem Bericht der “Financial Times” zufolge ist sich US-Präsident Donald Trump nicht sicher, ob er zustimmen wird. “Es ist eine sehr außergewöhnliche Waffe, und wir müssen ein wenig vorsichtig sein, an wen wir Lizenzen vergeben”, zitierte die Zeitung den Präsidenten aus einem Telefonat.

Die Regierung in Kiew verhandle mit dem US-Verteidigungsministerium über die Erlaubnis, Patriot-Abfangraketen selbst zu produzieren, sagte die ukrainische Botschafterin in Washington, Olha Stefanischyna, am Donnerstag (Ortszeit). Dieser Prozess könne jedoch ein bis fünf Jahre dauern.

Ukraine braucht dringend Raketen zum Schutz vor Angriffen

Stefanischyna betonte, die Ukraine brauche die Raketen dringend, um sich gegen die zunehmenden russischen Angriffe zu schützen. Vertreter des “Patriot”-Herstellers Raytheon Co. seien bereits in der Ukraine gewesen, und Lockheed Martin Corp. , das die PAC-3-Abfangraketen für das Luftabwehrsystem herstellt, arbeite daran, ebenfalls ein Expertenteam in das Land zu entsenden, erklärte die Botschafterin während einer Veranstaltung. “Die verheerenden Auswirkungen jedes nächtlichen Angriffs sind derzeit unglaublich”, sagte Stefanischyna. “Letzte Nacht und in der Nacht davor waren es 30 bis 40 ballistische Raketen.”

Trump-Sondergesandte reisen in die Ukraine

Parallel zu den Rüstungsfragen laufen diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Krieges. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Trump am Dienstag im Weißen Haus getroffen. Dabei wiederholte er nach Angaben der Botschafterin sein Angebot, die Kämpfe an den aktuellen Frontlinien einzufrieren und dies als Ausgangspunkt für Verhandlungen zu nutzen. In diesem Zusammenhang kündigte Trump dem Zeitungsbericht zufolge an, dass seine Sondergesandten Jared Kushner und Steve Witkoff in den kommenden Tagen erstmals in die Ukraine reisen würden. Ein genaues Datum stehe noch nicht fest, der Besuch könnte aber bereits in der nächsten Woche stattfinden, erklärte Stefanischyna.

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