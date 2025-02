U-Ausschuss zu Signa-Spenden: Themenblöcke für Anhörungen festgelegt

Von: mk

Bozen – In seiner heutigen Sitzung hat der Untersuchungsausschuss zum Signa-Spendenfall unter dem Vorsitz von Andreas Colli den ehemaligen Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses „WirNeusNoi“ der letzten Legislaturperiode, Sandro Repetto, zu dessen Arbeiten und Minderheitenberichten angehört. „Wir haben festgestellt, dass damals einiges schiefgelaufen ist und der Ausschuss vorzeitig aufgelöst wurde“, so der Ausschussvorsitzende Colli. „Um ein ähnliches Ergebnis zu vermeiden, wollen wir konstruktive Instrumente, die uns die Geschäftsordnung des Landtages zur Verfügung stellt, bestmöglich nutzen.“

Was den Untersuchungsgegenstand betrifft (laut Einsetzungsdekret: „die Ermittlungen gegen den Signa-Konzern und Heinz-Peter Hager, den Einfluss von Privatpersonen und Unternehmen auf politische Entscheidung sowie den damit verbundenen Spendengeldern an die SVP zu untersuchen.“), „haben wir drei Themenblöcke für die Anhörungen definiert, die wir einberufen wollen: Der erste bezieht sich auf die Arbeit des Untersuchungsausschusses „WirNeusNoi“, der zweite auf den technischen Bereich und der dritte auf den wirtschaftlichen Bereich des zu untersuchenden Themas. Was die Projekte betrifft, die berücksichtigt werden, so werden alle verfügbaren Unterlagen bei den Gemeindeverwaltungen angefordert.“

Der Ausschuss wird am 26. März erneut zusammentreten, um die eingegangenen Unterlagen zu prüfen und die Namen der Personen festzulegen, die zu der Anhörung eingeladen werden sollen.