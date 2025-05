Ukraine griff Moskau mit Drohnen an

Von: APA/dpa/Reuters

Russische Behörden haben einen Drohnenangriff in der Region Moskau gemeldet. Vier unbemannte Flugobjekte auf dem Weg in die Hauptstadt seien in der Stadt Podolsk von den russischen Flugabwehrkräften zerstört worden, teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Montag auf Telegram mit. “Nach vorläufigen Erkenntnissen gab es an der Absturzstelle weder Schäden noch Verletzte”, schrieb er.

Laut Sobjanin wurden insgesamt 26 ukrainische Drohnen abgeschossen. Aus Sicherheitsgründen sei in der Nacht der Flugverkehr am nahe gelegenen Moskauer Flughafen Domodedowo eingeschränkt worden, berichtete die russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde Rosawiazija. Der Flughafen habe vorübergehend keine Flüge empfangen oder freigegeben. Um 4.00 Uhr (Ortszeit) seien die Beschränkungen wieder aufgehoben worden.

Der Angriff kam wenige Tage vor den russischen Gedenkfeiern in Russland zum Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Dazu soll in Moskau eine große Parade mit ausländischen Gästen stattfinden, und Kremlchef Wladimir Putin hat im Krieg gegen die Ukraine eine dreitägige Feuerpause vom 8. bis 11. Mai ausgerufen. Die Ukraine bemüht sich um ein längeres Schweigen der Waffen. Ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj lehnt eine Waffenruhe zugunsten der Militärparade als zynisch ab.

Weitere 17 Drohnen habe die Luftabwehr über der Grenzregion Brjansk und fünf Drohnen über der westlichen Region Kaluga zerstört, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Berichte über Verletzte oder Schäden lagen den Angaben zufolge in diesen Fällen zunächst nicht vor.

Lage in Pokrowsk spitzt sich mehr und mehr zu

In der Ukraine ist es ungeachtet der Bemühungen um eine Waffenruhe am Sonntag zu mehr als 270 Gefechten innerhalb der letzten 24 Stunden gekommen, wie der Generalstab in Kiew am Montag in der Früh mitteilte. Das Land wehrt sich seit mehr als drei Jahren gegen eine russische Invasion. Dabei greift sie immer wieder auch Ziele jenseits der Grenze an.

Speziell die Situation rund um die ostukrainische Kleinstadt Pokrowsk im Gebiet Donezk hat sich laut dem allabendlichen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs massiv zugespitzt. So hätten die ukrainischen Verteidiger dort 70 Angriffe abgewehrt. Weitere zwölf Angriffe liefen noch, teilte der Generalstab mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen.

Der Verkehrsknotenpunkt Pokrowsk gilt als strategisch wichtig in der Verteidigung der Ukraine. Die russischen Truppen stehen nicht nur östlich, sondern auch südlich und sogar südwestlich der Stadt. Versuche eines russischen Durchbruchs nach Westen in das benachbarte Industriegebiet Dnipropetrowsk konnten die Ukrainer bisher zurückschlagen.

Keine Fortschritte in Sachen Waffenstillstand

Seit Monaten versuchen die USA eine Waffenruhe und Friedensverhandlungen zwischen Moskau und Kiew zu vermitteln. Die von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene bedingungslose Waffenruhe für 30 Tage hat Putin im Gegensatz zu Selenskyj abgelehnt.

Trump sagte unterdessen zu Journalisten vor dem Weißen Haus, er und seine Berater “haben einige sehr gute Gespräche” in den letzten Tagen über Russland und die Ukraine geführt. “Es herrscht dort viel Hass”, erklärte der US-Präsident weiter.