Unwetter in der Emilia-Romagna: Dal Medico solidarisch mit Flutopfern

Meran – In einem Schreiben an den Präsidenten der Region Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, hat der Bürgermeister von Meran, Dario Dal Medico, im Namen der Gemeindeverwaltung und der gesamten Stadt den Familien der von den Überschwemmungen betroffenen Opfer sein aufrichtiges Beileid ausgesprochen und seine volle Solidarität und Verbundenheit mit den Menschen und Gemeinschaften der Emilia-Romagna bekundet.

“Nach der Tragödie des Erdbebens von 2012”, so Dal Medico in seinem Schreiben, “wurde die Region Emilia-Romagna erneut von einem Naturereignis tragischen Ausmaßes heimgesucht, welches das Leben und die Aktivitäten so vieler Familien und Unternehmen beeinträchtigt hat. Die Fähigkeit zu reagieren und die Geistesstärke, die dieses Land und ihre Menschen zeigen, erwecken in uns ein tiefes Mitgefühl.”

“Die Stadt Meran”, versicherte der Bürgermeister, “ist bereit, ein konkretes Zeichen der Solidarität zu setzen und bietet ihre Hilfe in der Form an, die uns mitgeteilt wird und die in unsere Zuständigkeiten und Möglichkeiten fällt. Denn es sind in erster Linie die Institutionen, die Unterstützung gewährleisten und den Bedürftigen schnell und wirksam helfen müssen.”