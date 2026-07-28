USA bestätigen neue Gespräche zwischen Israel und Libanon

Von: APA/AFP

Die USA haben eine neue Gesprächsrunde zwischen Israel und dem Libanon vom 4. bis 6. August in Rom bestätigt. Technische Arbeitsgruppen sollten dort die vollständige Umsetzung des im Juni geschlossenen Rahmenabkommens voranbringen, sagte ein Vertreter des US-Außenministeriums am Montag unter der Bedingung der Anonymität. Bei den Gesprächen soll es demnach unter anderem um die Ausweitung sogenannter Pilotzonen im Süden des Libanon gehen.

Pilotzonen sind Gebiete, aus denen sich die israelische Armee zurückzieht – und in denen die libanesische Armee die Verantwortung für die Sicherheit übernimmt. Gegenstand der Gespräche sollen auch die Klärung offener Grenzfragen sowie die Ausarbeitung eines umfassenden Friedens- und Sicherheitsabkommens sein. Die Erfahrungen aus den ersten Pilotzonen sollten genutzt werden, um das Modell schrittweise auf weitere Gebiete auszudehnen, sagte der US-Vertreter.

Das im Juni unter Vermittlung der USA vereinbarte Rahmenabkommen sieht vor, dass sich die israelische Armee schrittweise aus dem Süden des Libanon zurückzieht. Die libanesischen Streitkräfte sollen die Kontrolle über geräumte Gebiete übernehmen und dort die vom Iran unterstützte Hisbollah entwaffnen. Italiens Außenminister Antonio Tajani hatte die neue Gesprächsrunde bereits vor einigen Tagen angekündigt.

Die libanesische Armee hatte am Sonntag die fortgesetzten israelischen Militäreinsätze im Süden des Landes kritisiert. Diese behindern nach Darstellung der Streitkräfte die geplante Stationierung ihrer Soldaten in den Pilotzonen. Trotz einer Abschwächung der Kämpfe führt Israel weiterhin vereinzelte Angriffe im Süden des Libanon aus.

Kriegszustand seit 1948

Die libanesische Armee begann zuletzt mit der Stationierung von Soldaten in drei vereinbarten Pilotzonen. Israel hält jedoch weiterhin Teile des Südlibanon besetzt und hat erklärt, in einer zehn Kilometer tiefen “Sicherheitszone” bleiben zu wollen. Die Hisbollah, deren erklärtes Ziel die Vernichtung Israels ist, lehnt eine Entwaffnung und Gespräche mit dem Nachbarstaat ab.

Israel und der Libanon befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand. Libanons Präsident Joseph Aoun hatte bei einem Besuch in Washington erklärt, sein oberstes Ziel sei es, diesen Zustand “ein für alle Mal zu beenden”.