Aktuelle Seite: Home > Politik > USA starteten 13. Nacht in Folge Angriffe auf Iran
Attacken sollen die Bedrohung für die Handelsschifffahrt verringern

USA starteten 13. Nacht in Folge Angriffe auf Iran

Freitag, 24. Juli 2026 | 02:24 Uhr
Attacken sollen die Bedrohung für die Handelsschifffahrt verringern
APA/APA/AFPTV/-
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Das US-Militär greift nach eigenen Angaben wieder militärische Ziele im Iran an – die 13. Nacht in Folge. Die jüngste Angriffswelle begann um 2.15 Ortszeit im Iran, wie das für die Region zuständige US-Kommando Centcom über die Plattform X mitteilte. Örtliche Medien meldeten mehrere Explosionen. U.a. wurde Gebiete nahe den Städten Ahwaz, Andimeschk und Omidiyeh Ziel von US-Attacken.

Auch aus dem Bereich der Insel Gheschm in der Straße von Hormuz sowie bei der Großstadt Bandar Abbas gebe es Berichte über Explosionen, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf amtliche Angaben.

Ziel der USA ist es, den Iran zur Rechenschaft zu ziehen und die Bedrohung der Handelsschifffahrt durch die iranischen Revolutionsgarden zu verringern. Der Iran-Krieg war Anfang des Monats erneut eskaliert, nachdem Irans Streitkräfte Handelsschiffe in der Straße von Hormuz beschossen hatten.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Schwimmen im Burkini erlaubt
Kommentare
145
Schwimmen im Burkini erlaubt
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
Kommentare
79
“Bei Unwohlsein muss der Griff sofort gelockert werden”
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Kommentare
63
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Kommentare
48
Urlaub mit dem E-Auto erfordert mehr Planung
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
Kommentare
45
Die wahrgenommene Kluft zwischen Arm und Reich
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 