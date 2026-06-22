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Umweltschutzgruppe Vinschgau mit Lob für Landesregierung

Verbot von Motorsportveranstaltungen in Südtirol kommt gut an

Montag, 22. Juni 2026 | 10:05 Uhr
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Umweltschutzgruppe Vinschgau
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Von: luk

Bozen/Schlanders – Die Umweltschutzgruppe Vinschgau zeigt sich erfreut über die Entscheidung der Südtiroler Landesregierung, Motorsportveranstaltungen in vorgesehenen Gebieten zu unterbinden. Das sei ein Schritt in die richtige Richtung. “Nachdem die Entwicklung der letzten Jahre für die Bevölkerung und die Natur immer unerträglicher wurde, ist diese Maßnahme höchst notwendig. Durch den ständig steigenden ‘Spaß-Verkehr’ leiden nicht nur die Menschen und die Natur entlang der Passstraßen, sondern auch entlang der gesamten Durchzugsstraßen in Südtirol. Zahlreiche Unfälle sind oft die Folge”, merkt die Umweltschutzgruppe an.

Und weiter: “Nachdem nun auch auf nationaler Ebene die Umsetzung der Geschwindigkeitskontrollen geregelt und in Südtirol die Organisation der Ortspolizei gesetzlich verankert wurde, sollten alle Möglichkeiten genutzt werden, um die Verkehrssicherheit, die Lebensqualität der Menschen und den Schutz unserer Natur zu verbessern.” Dafür brauche es vor allem die personellen und technischen Ressourcen.

“Als notwendige Maßnahmen sehen wir die Durchführung regelmäßiger Verkehrskontrollen, die Geschwindigkeitsreduzierung in den Wohngebieten und den weiteren Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Auch die Gemeinden sollten ihre Bemühungen für mehr Verkehrssicherheit und weniger Belastung verstärken”, heißt es weiter. “Als sehr wichtigen Beitrag für die nachhaltige Mobilität sehen wir auch die Potenzierung durch die elektrifizierte Vinschger Bahn, wofür sich die Umweltschutzgruppe Vinschgau Jahrzehnte lang eingesetzt hat. Somit geht ein langer Traum in Erfüllung. Parallel dazu sollten auch die Verbindungen von der Bahn in die Täler und auf die Pässe weiter ausgebaut werden. Es braucht hier fließende, umweltfreundliche Fortbewegungsmöglichkeiten in die Seitentäler”, fordert die Umweltschutzgruppe Vinschgau.

Bezirk: Vinschgau

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