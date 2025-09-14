Aktuelle Seite: Home > Politik > Verdienstkreuze für zehn Südtiroler Persönlichkeiten
Auf Schloss Tirol

Verdienstkreuze für zehn Südtiroler Persönlichkeiten

Sonntag, 14. September 2025 | 17:19 Uhr
Bergfried von Schloss Tirol. Foto Schloss Tirol
Bergfried von Schloss Tirol. Foto: Schloss Tirol, Landesmuseen Südtirol.
Von: luk

Dorf Tirol – Auf Schloss Tirol sind am Sonntagnachmittag zehn Südtirolerinnen und Südtiroler mit dem Verdienstkreuz ausgezeichnet worden. Drei Frauen und sieben Männer erhielten die hohe Auszeichnung für ihre Verdienste in unterschiedlichen Bereichen.

Gewürdigt wurden Angelika Springeth aus Bozen, frühere Landesleiterin der Bauernjugend, für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement, Haidrun Achammer aus Sterzing für ihren Einsatz zur Förderung der Chancengleichheit sowie Elisabeth Tschurtschenthaler aus Brixen für ihr soziales Engagement.

Zu den Geehrten zählen außerdem der Dirigent und Komponist Othmar Trenner vom Ritten, der ehemalige Obmann des Südtiroler Bauernbundes Leo Tiefenthaler, Alberto Stenico, Giorgio Gajer und Werner Wallnöfer sowie August Tappeiner und Karl Telser.

Bezirk: Burggrafenamt

© 2025 First Avenue GmbH
 