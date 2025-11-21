Aktuelle Seite: Home > Politik > Völs: Landesstraße und Bushaltestelle werden verbreitert
Früher als geplant

Völs: Landesstraße und Bushaltestelle werden verbreitert

Freitag, 21. November 2025 | 14:46 Uhr
Die Landesstraße nach Völs am Schlern wird im Bereich der Bushaltestelle \
LPA/Straßendienst Mitte-Süd
Schriftgröße

Von: Ivd

Völs am Schlern – Am Mittwoch wurden die Arbeiten auf der Landesstraße 24 nach Völs am Schlern früher als geplant übergeben. Die Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Kilometer 1,45 und Kilometer 1,95 verbreitert.

Auf der Bergseite entstehen Stützmauern aus Bruchstein, auf der Talseite werden Sicherungsmauern aus Stahlbeton sowie Leitplanken installiert. Bei der Bushaltestelle “Faust” auf Höhe des gleichnamigen Hotels wird die bestehende Haltestelle erweitert und mit zusätzlichen Flächen sowie einem Gehsteig ausgestattet.

“In zwei Baulosen wollen wir die Straße nach Völs besser befahrbar machen, an neuralgischen Stellen verbreitern und stabilisieren, um für mehr Sicherheit zu sorgen”, erklärt Daniel Alfreider, der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, zu den angelaufenen Arbeiten. Das erste Baulos umfasst unter anderem die Anpassung der Bushaltestelle an die Bedürfnisse der Fahrgäste. Für das Baulos zwei hat die  Landesregierung heute die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bauleitplanes genehmigt.

“Der Hang oberhalb der Bushaltestelle und der Landesstraße 65 nach Tiers wird mit Steinschlagschutzanlagen gesichert. Außerdem wird die Zufahrt zur Gemeindestraße, die zu den Höfen Gump und Besserer führt, verbreitert, um eine sichere Ein- und Ausfahrt zu gewährleisten. Entlang dieser Gemeindestraße werden einige Parkplätze für Pendler eingerichtet“, erklärt Paolo Nannucci, der Projektverantwortliche im Amt für Straßenbau Mitte-Süd.

Die Arbeiten wurden an die Firma Goller Bögl GmbH vergeben, dauern voraussichtlich eineinhalb Jahre und kosten rund 4,57 Millionen Euro

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
94
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
31
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
Kommentare
24
Südtirol sitzt auf Rekordvermögen
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Kommentare
23
“Es sieht nach einer Kapitulation für Kiew aus”
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Kommentare
21
Schocksekunden in Rom: Politiker entgeht nur knapp dem Tod
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 