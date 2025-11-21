Völs: Landesstraße und Bushaltestelle werden verbreitert

Von: Ivd

Völs am Schlern – Am Mittwoch wurden die Arbeiten auf der Landesstraße 24 nach Völs am Schlern früher als geplant übergeben. Die Straße wird auf dem Abschnitt zwischen Kilometer 1,45 und Kilometer 1,95 verbreitert.

Auf der Bergseite entstehen Stützmauern aus Bruchstein, auf der Talseite werden Sicherungsmauern aus Stahlbeton sowie Leitplanken installiert. Bei der Bushaltestelle “Faust” auf Höhe des gleichnamigen Hotels wird die bestehende Haltestelle erweitert und mit zusätzlichen Flächen sowie einem Gehsteig ausgestattet.

“In zwei Baulosen wollen wir die Straße nach Völs besser befahrbar machen, an neuralgischen Stellen verbreitern und stabilisieren, um für mehr Sicherheit zu sorgen”, erklärt Daniel Alfreider, der Landesrat für Infrastrukturen und Mobilität, zu den angelaufenen Arbeiten. Das erste Baulos umfasst unter anderem die Anpassung der Bushaltestelle an die Bedürfnisse der Fahrgäste. Für das Baulos zwei hat die Landesregierung heute die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des Bauleitplanes genehmigt.

“Der Hang oberhalb der Bushaltestelle und der Landesstraße 65 nach Tiers wird mit Steinschlagschutzanlagen gesichert. Außerdem wird die Zufahrt zur Gemeindestraße, die zu den Höfen Gump und Besserer führt, verbreitert, um eine sichere Ein- und Ausfahrt zu gewährleisten. Entlang dieser Gemeindestraße werden einige Parkplätze für Pendler eingerichtet“, erklärt Paolo Nannucci, der Projektverantwortliche im Amt für Straßenbau Mitte-Süd.

Die Arbeiten wurden an die Firma Goller Bögl GmbH vergeben, dauern voraussichtlich eineinhalb Jahre und kosten rund 4,57 Millionen Euro