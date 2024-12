Von der Leyen: Milliarde an Hilfen fÃ¼r FlÃ¼chtlinge in TÃ¼rkei

Von der Leyen wurde von Erdogan in Ankara empfangen

Von: APA/AFP

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zusätzliche finanzielle Unterstützung für syrische Flüchtlinge in der Türkei angekündigt. “Eine weitere Milliarde Euro für das Jahr 2024 ist auf dem Weg”, sagte von der Leyen am Dienstag bei einem Besuch in Ankara. Das Geld werde zur “Migrations- und Grenzverwaltung beitragen, einschließlich der freiwilligen Rückkehr syrischer Flüchtlinge”, fügte sie hinzu.

Zudem soll das Geld für die Finanzierung der Gesundheitsversorgung und Bildung von Flüchtlingen in der Türkei verwendet werden, wie von der Leyen erläuterte.

Die EU-Kommissionspräsidentin war am Dienstag zu einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in die Türkei gereist. Im Mittelpunkt des Treffens stand die Lage in Syrien nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Bashar al-Assad. Die Türkei setzt wie die EU auf die Rückkehr syrischer Flüchtlinge, sollte die Lage im Land sich stabilisieren.