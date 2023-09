“Vorbeugen, bevor es brennt”

Partschins – Eine Vertreterin der neuen Bürgerliste Partschins Rabland Töll hat bei der letzten Gemeinderatssitzung am 19. September in Partschins einen schweren Verdacht geäußert. Demnach könnten Drogen in der Mittelschule kursieren. Bürgermeister Alois Forcher (SVP) will es so weit allerdings erst gar nicht kommen lassen.

Die Vertreterin der Bürgerliste äußerte die Befürchtung, dass in der Mittelschule mit Suchtmitteln gehandelt wird, bzw. dass solche konsumiert werden.

Um welche Suchtmittel es genau gehen soll, wurde nicht erwähnt. Gleichzeitig bat die Vertreterin der Bürgerliste darum, mit geeigneten Maßnahmen zu reagieren, sollte sich der Verdacht erhärten.

Bürgermeister Alois Forcher bestätigt gegenüber Südtirol News, dass das Thema im Gemeinderat behandelt worden sei. Ein konkreter Fall sei glücklicherweise jedoch nicht bekannt. „Grundsätzlich geht es ganz allgemein um Drogen und um Prävention“, betont Forcher.

Im Wesentlichen drehe es sich um Gespräche mit Eltern und Schülern. Man habe versucht, mit den Eltern in Kontakt zu treten und den Mittelschülerinnen und -schülern zu erklären, welch schwerwiegende Folgen der Konsum von Drogen nach sich ziehen kann. „Auch die Direktorin ist involviert“, betont Forcher. Ein Vertreter vom Forum Prävention in Bozen habe bereits einen Vortrag gehalten.

Wichtig sei es laut Bürgermeister, vorbeugend zu reagieren. „Ich weiß, wie schwierig es ist, etwas zu unternehmen, wenn es schon brennt“, erklärt Forcher gegenüber Südtirol News.