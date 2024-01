Wechsel an der Spitze des Landespresseamtes

Bozen – Das Landespresseamt bekommt in rund drei Monaten eine neue Chefredakteurin: Margit Piok wird die Direktion des Presseamtes übernehmen und somit in der neuen Legislaturperiode die institutionelle Informationstätigkeit des Landes verantworten. Piok folgt auf Guido Steinegger, der die Stelle seit Juni 2019 innehatte. Steinegger will sich ab Mai einer neuen Aufgabe widmen.

Die Journalistin Margit Piok leitet seit 2006 die Bezirksredaktion Eisack- und Wipptal der Tageszeitung Dolomiten. Zuvor sammelte die diplomierte Politikwissenschaftlerin über mehrere Jahre Erfahrungen im Journalismus bei verschiedenen Medien im süddeutschen Raum. “Die Chefredaktion ist eine Schlüsselstelle innerhalb der Agentur für Presse und Kommunikation. Mit dem Team des Presseamts sorgt sie täglich auf verschiedenen Kanälen für eine aktuelle, zeitnahe und umfassende Berichterstattung über die Tätigkeit der Landesverwaltung und -regierung”, erklärt die Direktorin der Agentur für Presse und Kommunikation Claudia Messner: “Wir sind froh, dass mit dem Eintritt von Margit Piok ein nahtloser Wechsel an der Spitze des Presseamtes möglich und die Kontinuität in der Führung gesichert sind.”

Die befristete Führungsaufgabe im Presseamt ist an die Legislaturperiode gebunden. Der Auftrag als Direktor beziehungsweise Direktorin erfolgt im Rahmen eines Verfahrens zur Berufung von außen. Piok hat erfolgreich an diesem Verfahren teilgenommen und wird ihren Dienst am 1. Mai 2024 antreten.