Weiter schwere Kämpfe in Nordsyrien

Von: APA/AFP

Bei Gefechten in Nordsyrien sind in den vergangenen zwei Tagen nach Angaben von Aktivisten mehr als 100 Kämpfer getötet worden. Seit Freitagabend habe es in Ortschaften rund um die Stadt Manbidj bei Kämpfen zwischen von der Türkei unterstützten bewaffneten Gruppen und syrisch-kurdischen Streitkräften 101 Todesopfer gegeben, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag.

Bei den Getöteten handelt es sich den Angaben zufolge um 85 pro-türkische Kämpfer und 16 Mitglieder der von kurdischen Kämpfern dominierten Demokratischen Kräften Syriens (SDF). In einer Erklärung der SDF hieß es, diese hätten alle “durch türkische Drohnen und die türkische Luftwaffe unterstützten Attacken der Söldner der Türkei” abgewehrt.

Pro-türkische Kämpfer wollen SDF vertreiben

Seit dem Beginn der Großoffensive islamistischer Kämpfer in Syrien Ende November, welche zum Sturz des Machthabers Bashar al-Assad führte, haben die von der Türkei unterstützten Kämpfer die Angriffe auf die SDF wieder aufgenommen. Sie brachten die zuvor kurdisch kontrollierten Städte Manbidj und Tal Rifaat in der Provinz Aleppo unter ihre Kontrolle. Seitdem dauern die Kämpfe in der Region an.

Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, erklärte, Ziel der pro-türkischen Kämpfer sei es, die Städte Kobane, Al-Thawrah und Raqqa einzunehmen und die SDF aus der Region zu vertreiben. Die SDF kontrollieren große Teile des Nordosten Syriens und Teile der östlichen Provinz Deir Ez-zor, wo die Kurden nach dem Rückzug der Regierungskräfte zu Beginn des Bürgerkriegs 2011 eine autonome Verwaltung eingerichtet haben.

Türkei betrachtet SDF als Ableger der PKK

Das Nachbarland Türkei betrachtet die SDF als Ableger der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), die von der Türkei wie von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft wird, und greift regelmäßig kurdische Kämpfer in Syrien und im Irak an.

Der zuvor unter seinem Kampfnamen Mohammed al-Golani bekannt gewordene De-facto-Herrscher in Syrien, HTS-Chef Ahmed al-Sharaa, fordert die Eingliederung der SDF in die künftige syrische Armee. Unter der Führung seiner islamistischen Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) war am 8. Dezember die Herrschaft des langjährigen syrischen Machthabers Assad beendet worden.