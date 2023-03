Wohnbau: Landesrätin Deeg trifft Tiroler Amtskollegen Dornauer

Innsbruck – In Innsbruck hat sich Landesrätin Waltraud Deeg mit dem Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer getroffen. Dornauer ist innerhalb der neuen Tiroler Landesregierung für die Sachbereiche Wohnbauförderung, Sport, Integration und Liegenschaften des Landes zuständig.

Vor allem das Thema Wohnen sei eines, das in beiden Ländern und ganz Europa ein sehr stark gefühltes sei, waren sich beide Landesräte einig. Es gelte darum, den grenzüberschreitenden Austausch zu fördern und sich gemeinsam für die Sicherstellung von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum einzusetzen: “Wohnen ist ein Grundrecht für alle. In ganz Europa sind Immobilienpreise und Mieten in den vergangenen Jahren stark angestiegen. In Alpenregionen wie Tirol und Südtirol, mit hoher Lebensqualität, begrenzter Fläche und immer hoher Nachfrage nach Wohnraum, ist bezahlbarer Wohnraum für die ansässige Bevölkerung ein wichtiges Thema”, hebt Landesrätin Waltraud Deeg in diesem Zusammenhang hervor.

Aus diesem Grund hat Deeg gemeinsam mit weiteren Südtiroler Landtagsabgeordneten einen entsprechenden Beschlussantrag im Dreierlandtag eingereicht. Dieser zielt darauf ab, die themenbezogene Abstimmung und Zusammenarbeit untereinander zu stärken und gemeinsam Modelle und Handlungsstrategien zu erarbeiten. Landeshauptmannstellvertreter Dornauer sicherte dem Südtiroler Vorhaben seine Unterstützung zu.