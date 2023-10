Abstimmen und gewinnen!

Stimmen Sie mittels „Dolomiten/Zet“-App in der Sektion „Gewinnspiele“ innerhalb 18. Oktober für eine Finalistin der „Zett“ Miss-Südtirol-Wahl und Sie nehmen an der Verlosung von 2 Eintrittskarten fürs Finale (Kurhaus Meran am 21/10/23, Beginn: 19.30 Uhr) inklusive Übernachtung im wunderschönen Hotel Therme Meran teil. Am Sonntag (22/10/23) können Sie noch den ganzen Tag den Wellnessbereich im Hotel Therme Meran nutzen.

Die kostenlose Dolomiten/Zett-App kann ganz einfach aus dem App-Store oder von google-play heruntergeladen werden. Sie können einmal am Tag abstimmen. An mehreren Tagen abstimmen heißt mehr Gewinnchancen!