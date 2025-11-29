Wo sich die Pisten am Rosengarten-Hang talwärts bahnen und sich die Wanderwege und Biketrails in den Dolomiten den Berg hinauf ziehen, da gibt es besonders sagenhafte Urlaubs- und Ausflugs-Geschichten in den Dolomiten zu erleben – ja, wortwörtlich! - Foto: © Jens Vögele

Die neue 10er-Kabinenbahn Franzin ersetzt den alten Schlepplift aus dem Jahr 1976 und führt von der Moseralm zur Franzin Alm. Mit dieser Investition macht das Skigebiet Carezza Dolomites einen weiteren Schritt zu einem der modernsten Skigebiete in den Dolomiten. Die Anlage verbessert die Verbindung zwischen den Skizonen König Laurin / Welschnofen und Paolina / Karerpass, wodurch das Gesamterlebnis der Skifahrer deutlich gesteigert wird.

Die neue Kabinenbahn ermöglicht einen bequemeren und komfortableren Zugang, was insbesondere für Snowboarder, Familien, Anfänger und Gäste mit eingeschränkter Mobilität von Vorteil ist. Es handelt sich zudem um die erste neue Kabinenbahn in Italien, die mit dem LeitPilot-System von Leitner ausgestattet ist.

In den letzten Jahren hat Carezza bedeutende Investitionen getätigt – mit einem klaren Ziel: sich zu einem alpinen „Boutique Resort“ zu entwickeln – einem kleinen, aber hochwertigen Ort, der in jeder Jahreszeit exklusive, nachhaltige und authentische Erlebnisse bietet.

Wintersaison vom 6. Dezember 2025 bis 06. April 2026

An der Laurins Lounge Carezza trifft man sich von 27. Dezember 2025 bis 04. April 2026 immer samstags von 13 bis 16 Uhr beim „Saturday Icebreaker“ zum gepflegten Aprés Ski mit DJ. Und jeden Donnerstag im März genießen Gäste hier zwischen 16.00 und 18 Uhr den „Sunset Skiing Aperitif“. Weitere Veranstaltungen sind der FIS Snowboard World Cup am 18. Dezember 2025 auf der Pra di Tori Piste und der FIS Telemark World Cup am 14. und 15. Januar 2026 auf der Rosengarten Masaré Piste.

News für Familien und Kinder

Auch für Kinder gibt es in Carezza viel zu entdecken. Das Kinderland Nani an der Frommer Alm wurde in Zusammenarbeit mit der Skischule Carezza neu angelegt: ein 150m langes Förderband ersetzt jetzt den bisherigen Seil-Lift, das Gelände wurde so modelliert, dass Kids und Anfänger Schritt für Schritt das Skifahren erlernen können. Darüber hinaus gibt es einen Selftimer, einen Speedmesser und die König Laurin Challenge. Eigene Kinderbügel bei allen Sesselliften sowie drei Kinderland-Areale warten auf den Skinachwuchs.

Unvergessliche Erlebnisse bietet die Fahrt mit der neuen Cabrio-Seilbahn Tiers mit Aussichtsbalkon, welche ab 06. Dezember in Betrieb sein wird. Die 3,8 km lange neue Pendelbahn mit 60 Plätzen verbindet das Tierser Tal mit dem Rosengarten. Von St. Zyprian gelangt man in nur 9 Minuten Fahrzeit zur Frommer Alm ins Skigebiet Carezza Dolomites.

