Kunst im Dorf

Kunst & Kultur – ganz in diesem Zeichen steht auch wieder die fünfte Ausgabe der Kulturmeile Gufidaun am Sonntag, 16. Juli von 10:00 bis 19:00 Uhr. Die Kulturmeile verläuft durch den historischen Ortskern von Gufidaun vorbei an herrschaftlichen Ansitzen, idyllischen Gärten, der Pfarrkirche, dem Dorfmuseum und malerischen Plätzen. Entlang der Stationen präsentieren 30 ausgewählte Künstler*innen ihre Werke. Nicht nur der bekannte Maler Josef Telfner war vom schmucken Dörfchen begeistert, noch heute finden Kunstschaffende dort ihre Inspiration.

Jeder, der Gufidaun auf eine ganz besondere Weise kennenlernen möchte, ist eingeladen, sich vom künstlerischen Flair des Ortes beeindrucken zu lassen. Beim Schlendern auf der Kulturmeile kann man die einzigartige Kreativität von verschiedenen Künstler*innen bewundern und die Vielfalt der Kunst- und Kulturszene entdecken. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung dabei von den urigen und innigen Klängen der Gruppe „Titlá“.

Für den vollendeten Kulturgenuss ist mit kulinarischen Köstlichkeiten und einem guten Tropfen Eisacktaler Wein gesorgt.

Kunstwettbewerb

Erstmals findet dieses Jahr im Rahmen der Kulturmeile ein Wettbewerb für die Realisierung eines bleibenden Kunstwerks an einer Station des neuen Gufidauner Geschichtswegs „Gufiweg“ statt. Das Siegerprojekt wird durch eine kombinierte Jury- und Publikumswertung bestimmt. Besucher*innen der Kulturmeile können somit ihrem Kunstgeschmack erstmals selbst Ausdruck verleihen, sich die eingereichten Projekte ansehen, abstimmen und mitentscheiden, welche Kunstinstallation das malerische Dorfbild künftig dauerhaft mitgestalten wird.

Die Veranstaltung Kulturmeile Gufidaun findet am Sonntag, 16. Juli 2023 von 10.00 – 19:00 Uhr entlang der verschiedenen Stationen in Gufidaun statt. Der Eintritt ist frei. Das Dorfmuseum ist geöffnet und frei zugänglich.

Weitere Infos zum Programm und den teilnehmenden Künstler*innen unter www.klausen.it/kulturmeile