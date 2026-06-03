Panorama-Sessellift in Obereggen geöffnet

Spektakuläre Aussichten und atemberaubende Fernblicke zu zahlreichen Gipfeln machen die Panoramaplattform Latemar.360° einzigartig. - Foto: © Alex Filz

Von: First Avenue

Ab Samstag, dem 6. Juni, öffnet der Panorama-Sessellift Obereggen-Oberholz täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr und ermöglicht einen bequemen Aufstieg ins Erlebnisreich Latemar Dolomites. Ab dem 13. Juni fährt auch die Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide täglich. Der Latemar, Teil des UNESCO-Welterbes Dolomiten, bietet eine beeindruckende Kulisse für zahlreiche Sommeraktivitäten: von Themenwegen und Wanderungen bis hin zu sportlichen Biketouren und einem Achtsamkeitspfad – hier findet jeder Bergliebhaber sein Abenteuer.

Für Familien gibt es spannende Abenteuer-Hörspielwanderungen, bei denen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Rätsel und Aufgaben zu Dolomitensagen, der Sturmnacht Vaia und Wilderer-Geschichten lösen können. Weitere Infos gibt es auf Latemar Adventure.

Die Berghütte Oberholz auf 2.096 Metern Höhe ist ein weiteres Highlight. Die Berghütte kombiniert moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und bietet regionale Küche. Jeden Donnerstag und Samstag wird von 8:30 bis 10:00 Uhr ein besonderes Frühstück serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos auf oberholz.com.

Panoramasessellift Obereggen-Oberholz (1.550m – 2.096m)

06.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide (1.540 m – 1.830 m)

13.06. – 04.10.2026, 08.30 – 18.00 Uhr

FAMILY TICKET: € 52,00

2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren

Erwachsene: € 16,50 Einzelfahrt, € 22,00 hin und zurück

Jugendliche: € 14,00 Einzelfahrt, € 18,00 hin und zurück

Radtransport mit der Kabinenbahn Ochsenweide: € 6,00

Kinder unter 8 Jahren fahren auf allen Aufstiegsanlagen kostenlos.

Ermäßigungen für Jugendliche unter 16 Jahren.

Kinder: geboren nach dem 01.01.2018 / Jugendliche: geboren nach dem 01.01.2008

Info Bergbahnen Obereggen

Tel. +39 0471 618 200

www.obereggen.com

Highlights im Sommer 2026

Geführte Meditation im Mindful.Latemar jeden Dienstag:

… hier geht es zur Vormerkung

Geführte Gipfelwanderung zur Latermarhütte jeden Donnerstag:

– Anmeldung Eggental Tourismus

Frühstück auf 2.096 m jeden Donnerstag und jeden Samstag:

− Anmeldung Berghütte Oberholz

Rosadira Bike Days vom 10. bis 14. Juni:

Informationen Eggental Tourismus

Eggentaler Schupfenfest am 2. August:

Kabinenbahn und Sessellift € 5,00 für Hin- und Rückfahrt

Wild und Wald Genusswochen vom 19. September bis 4. Oktober:

Informationen Eggental Tourismus

-> Hier zum Latemar Dolomites Summer Video