14 Landesmeistertitel vergeben: Südtirols Tennisnachwuchs überzeugt in Meran

Von: mk

Meran – Die schöne Tennisanlage in Meran stand vergangene Woche ganz im Zeichen des Nachwuchssports. Bei den Nachwuchs-Landesmeisterschaften 2026 kämpften 140 Talente in sieben Kategorien um insgesamt 14 Landesmeistertitel. Die zahlreichen Zuschauer bekamen dabei hochklassige Matches, spannende Finals und einen eindrucksvollen Einblick in die Zukunft des Südtiroler Tennissports geboten.

Besonders erfolgreich verlief das Turnier für den TC Rungg, der mit vier Titeln die meisten Landesmeister stellte. Je drei Titel gingen an den ATC Passeier und Tennis Brixen.

Für Tennis Brixen sorgten Alexandra Facen, Anna Festini Battiferro und Simon Oberarzbacher für drei Titel. Das Finale der U12-Mädchen zwischen Facen und ihrer Vereinskollegin Victoria Misetic entwickelte sich zu einem der Höhepunkte des Turniers und wurde erst nach zweieinhalb Stunden mit 6:4, 6:4 entschieden. Dominant präsentierte sich auch Anna Festini Battiferro, die das U11-Finale gegen Marielena Laura Gietl ohne Gameverlust gewann.

Der TC Rungg durfte über Titelgewinne von Isabella Gasbarri (U13), Fabian Carpi (U13), Giulia Zanellati (U14) und Mattia Spizzica (U15) jubeln. Damit bestätigte der Überetscher Verein einmal mehr die hervorragende Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre.

Drei Landesmeistertitel gingen an den ATC Passeier. Nathalie Elisabeth D’Abbiero gewann die Konkurrenz der U10-Mädchen, Jakob Haller setzte sich bei den U11-Burschen durch und Lilli Marth ließ im U15-Finale ihrer Gegnerin keine Chance.

Bei den ältesten Teilnehmern der Meisterschaften setzte Edoardo Huber Moretti vom SV Lana seine starke Saison fort. Der frischgebackene U16-Landesmeister gewann das Finale gegen Diego Hofer deutlich mit 6:2, 6:0. Bei den Mädchen sicherte sich Lena Angerer vom TC Gherdeina nach einem hochspannenden Dreisatzmatch gegen Ida Marie Gluderer den Titel.

Die Titelträger der Landesmeisterschaften 2026 verteilen sich auf zahlreiche Vereine des Landes und unterstreichen die große Breite des Südtiroler Nachwuchstennis. Die Leistungen in Meran machten deutlich, dass in den kommenden Jahren zahlreiche Talente den Sprung in den nationalen Spitzensport schaffen könnten.

Die Landesmeister 2026

U10 Mädchen: Nathalie Elisabeth D’Abbiero (ATC Passeier)

U10 Burschen: Joel Call (Tennis Mareo)

U11 Mädchen: Anna Festini Battiferro (Tennis Brixen)

U11 Burschen: Jakob Haller (ATC Passeier)

U12 Mädchen: Alexandra Facen (Tennis Brixen)

U12 Burschen: Simon Oberarzbacher (Tennis Brixen)

U13 Mädchen: Isabella Gasbarri (TC Rungg)

U13 Burschen: Fabian Carpi (TC Rungg)

U14 Mädchen: Giulia Zanellati (TC Rungg)

U14 Burschen: David Christanell (TC Kaltern)

U15 Mädchen: Lilli Marth (ATC Passeier)

U15 Burschen: Mattia Spizzica (TC Rungg)

U16 Mädchen: Lena Angerer (TC Gherdeina)

U16 Burschen: Edoardo Huber Moretti (SV Lana)