AHL: Broncos feiern Heimsieg

Von: ka

Sterzing – Der EK Die Zeller Eisbären feierte im Topspiel am Donnerstag einen 3:2-Sieg über SIJ Acroni Jesenice und zog damit in der Tabelle mit Leader Ritten gleich. Gleichzeitig gelang Kitzbühel ein ungefährdeter 5:1-Erfolg über die Unterland Cavaliers, was die Adler bereits mit einem Bein in die Master Round bringt. Der KHL Sisak bleibt indes nach einem Sieg über Celje weiter im Rennen um die Top 5. Außerdem setzten sich die Wipptal Broncos Weihenstephan gegen die Red Bull Hockey Juniors durch.

Zell zieht mit Leader Ritten gleich

Der EK Die Zeller Eisbären feierte im Top-Duell gegen SIJ Acroni Jesenice einen hart erkämpften 3:2-Sieg. Nach einem torlosen Startdrittel in Slowenien waren es zunächst die Hausherren, die vorlegten – und zwar doppelt. Die „Eisbären“ erhöhten im finalen Abschnitt jedoch den Druck, stellten mit zwei Treffern bis zur 51. Minute auf 2:2 und brachten sich wieder ins Spiel. Die Gäste aus Salzburg blieben effizient: Robin Johansson sorgte in der 55. Minute schließlich für die Entscheidung.

Kitzbühel stößt Tür zur Master Round weit auf

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel stoßen die Tür zur Master Round weit auf. Das Team aus Kitzbühel feierte am Donnerstagabend einen ungefährdeten Sieg über die Hockey Unterland Cavaliers. Jakob Lippitsch brachte sein Team dabei früh mit einem Doppelpack auf die Erfolgsspur. Jayson Ren stellte im zweiten Abschnitt auf 3:0, ehe Lippitsch – ebenfalls im Mitteldrittel – für den Hattrick und damit die Vorentscheidung sorgte. Kitzbühel setzte sich schließlich mit 5:1 durch und brachte sich dadurch in Schlagdistanz zum drittplatzierten Jesenice.

Sisak bleibt im Rennen um die Top 5

Der KHL Sisak bleibt nach einem Sieg über HK RST Pellet Celje im Rennen um die Master Round. Zunächst gingen jedoch die Gäste aus Celje am Donnerstagabend in Führung. Spät im ersten Drittel gelang Sisak der Ausgleich, wodurch der Turnaround eingeleitet wurde. Zwei schnelle Tore zu Beginn des Mitteldrittels brachten die 3:1-Führung nach dem zweiten Abschnitt. Celje erhöhte zwar noch den Druck im letzten Drittel, konnte aber nicht mehr anschreiben. Sisak setzte sich schließlich mit 4:1 durch.

Broncos feiern Heimsieg

Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich gegen die Red Bull Hockey Juniors mit 3:1 durch. Nach einem torlosen Startdrittel brachte Connor Savido die Broncos gleich zu Beginn des Mittelabschnitts in Führung. Nicht lange danach gelang den jungen Salzburgern der Ausgleich in Überzahl. Noch im selben Abschnitt eroberten die Broncos die Führung zurück und setzten sich schließlich mit 3:1 durch.

Alps Hockey League, Donnerstag, 23.01.2025:

SIJ Acroni Jesenice – EK Die Zeller Eisbären 2:3 (0:0,2:0,0:3)

Referees: METZINGER, SNOJ, Knez, Markizeti.

Goals:

1:0 JES Sturm J. (36:11 / Brus N. ,Valtola O. / EQ)

2:0 JES Sillanpaa S. (39:49 / Sturm J. / EQ)

2:1 EKZ Wilfan M. (44:49 / Widen F. ,Putnik P. / PP)

2:2 EKZ Berger H. (50:05 / Artner F. ,Putnik P. / EQ)

2:3 EKZ Johansson R. (54:49 / Steffler D. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers 5:1 (2:0,2:0,1:1)

Referees: KAINBERGER, RUETZ, Abeltino, Rinker.

Goals:

1:0 KEC Christiansen S. (02:14 / Lippitsch J. / EQ)

2:0 KEC Lippitsch J. (16:20 / Ketonen N. ,De Luca A. / PP)

3:0 KEC Ren J. (27:54 / Geifes T. / EQ)

4:0 KEC Lippitsch J. (33:23 / Waschnig L. ,Maxa A. / EQ)

5:0 KEC Hochfilzer H. (41:24 / Schmid P. ,Engelhart J. / EQ)

5:1 CAV Girardi D. (54:43 / Remolato N. ,Liprandi M. / PP)

KHL Sisak – HK RST Pellet Celje 4:1 (1:1,2:0,1:0)

Referees: LESNIAK, WIDMANN, Javornik, Wucherer.

Goals:

0:1 HKC Sojer M. (10:44 / Zorman Z. ,Dolzan D. / EQ)

1:1 SIS Simunkovic M. (19:41 / Idzan V. ,Cavlovic N. / EQ)

2:1 SIS Dostalek V. (21:02 / Bronte T. / EQ)

3:1 SIS Bebek A. (23:00 / Simunkovic M. / EQ)

4:1 SIS Briere C. (54:56 / Bronte T. ,Alic T. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – Red Bull Hockey Juniors 3:1 (0:0,2:1,1:0)

Referees: LEGA, MOSCHEN, Cusin, Rivis.

Goals:

1:0 WSV Sanvido C. (20:53 / Campoli N. ,Capannelli A. / EQ)

1:1 RBJ Assavolyuk D. (25:04 / Vinzens P. ,Krainer B. / PP)

2:1 WSV Livingston J. (31:38 / Capannelli A. ,Sanvido C. / PP)

3:1 WSV Capannelli A. (40:44 / Campoli N. ,Hackhofer F. / EQ)