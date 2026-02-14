AHL: Kitzbühel ringt Unterland in Overtime nieder

Von: ka

Kitzbühel/Neumarkt – Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten in der Qualification Round A einen 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen die Hockey Unterland Cavaliers und schlossen damit in der Tabelle zu Spitzenreiter Cortina auf.

Nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Unterland gelang den Tirolern im Sportpark Kitzbühel die Revanche – allerdings erst nach Verlängerung.

Die Gäste aus Südtirol erwischten den besseren Start: In der 14. Minute nutzte Moritz Kaufmann ein Powerplay zur 1:0-Führung für die Cavaliers. Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt. Nur eine Minute später stellte Jakob Lippitsch mit dem 1:1 den Ausgleich her.

In weiterer Folge prägten die beiden Torhüter das Geschehen. Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf beiden Seiten – Kitzbühel verzeichnete deutlich mehr Torschüsse – blieb es in der regulären Spielzeit beim 1:1. Die Entscheidung fiel schließlich in der Overtime: Erneut war es Jakob Lippitsch, der in der 64. Minute zuschlug und den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.

Mit diesem Erfolg verkürzen die Adler den Rückstand auf Tabellenführer Cortina und verschaffen sich in der Qualification Round A eine gute Ausgangsposition.

Alps Hockey League Sa, 14.02.2026:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Goals KEC: Jakob Lippitsch (14., 64.)

Goal HCU: Moritz Kaufmann (14./pp)