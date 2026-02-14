Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Kitzbühel ringt Unterland in Overtime nieder
2:1-Sieg in der Verlängerung

AHL: Kitzbühel ringt Unterland in Overtime nieder

Samstag, 14. Februar 2026 | 22:55 Uhr
260214_KEC_Teaser
©KEC Laura Ludovika
Schriftgröße

Von: ka

Kitzbühel/Neumarkt – Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten in der Qualification Round A einen 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen die Hockey Unterland Cavaliers und schlossen damit in der Tabelle zu Spitzenreiter Cortina auf.

Nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Unterland gelang den Tirolern im Sportpark Kitzbühel die Revanche – allerdings erst nach Verlängerung.

©KEC Laura Ludovika

Die Gäste aus Südtirol erwischten den besseren Start: In der 14. Minute nutzte Moritz Kaufmann ein Powerplay zur 1:0-Führung für die Cavaliers. Doch die Antwort der Hausherren folgte prompt. Nur eine Minute später stellte Jakob Lippitsch mit dem 1:1 den Ausgleich her.

In weiterer Folge prägten die beiden Torhüter das Geschehen. Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf beiden Seiten – Kitzbühel verzeichnete deutlich mehr Torschüsse – blieb es in der regulären Spielzeit beim 1:1. Die Entscheidung fiel schließlich in der Overtime: Erneut war es Jakob Lippitsch, der in der 64. Minute zuschlug und den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer erzielte.

Mit diesem Erfolg verkürzen die Adler den Rückstand auf Tabellenführer Cortina und verschaffen sich in der Qualification Round A eine gute Ausgangsposition.

Alps Hockey League Sa, 14.02.2026:

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Goals KEC: Jakob Lippitsch (14., 64.)
Goal HCU: Moritz Kaufmann (14./pp)

Bezirk: Überetsch/Unterland

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Überetsch/Unterland

Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
54
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Kommentare
26
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Kommentare
25
Trump und Milei fallen Meloni in den Rücken
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Kommentare
21
Bozen: Tierschützer melden möglichen Beschuss auf Stadttaube
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 