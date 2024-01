AHL: Neues Jahr startet mit Endspurt um verbleibende Master Round-Plätze

Bozen – Nur noch zwei Runden stehen im Grunddurchgang der Alps Hockey League am Programm und bislang haben mit Regular Season-Champion Rittner Buam SkyAlps und dem Tabellenzweiten EK Die Zeller Eisbären erst zwei Teams das Master Round-Ticket fix in der Tasche.

Den Auftakt ins Jahr 2024 machen am Dienstag der Tabellenfünfte Red Bull Hockey Juniors und der HC Meran/o Pircher, gefolgt von sieben Spielen am Mittwoch. Dabei trifft unter anderem Zell am See auf den Tabellenvierten SIJ Acroni Jesenice. Der Tabellendritte EC Bregenzerwald kann mit einem Sieg die Master Round klar machen. Ein Fernduell um die Top-6 liefern sich die Wipptal Broncos Weihenstephan und der S.G. Cortina Hafro, die punktegleich auf Platz sechs und sieben liegen. Alle Spiele der 29. Runde gibt es live auf valcome.tv zu sehen.

Alps Hockey League | 02.01.2024

Di, 02.01.2024, 19:15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher

Di, 02.01.2024, 19:15 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Meran/o Pircher

Die Red Bull Hockey Juniors und der HC Meran/o Pircher eröffnen das Jahr 2024 in der Alps Hockey League. Die Juniors kassierten zuletzt drei Niederlagen am Stück und rutschten in der Tabelle auf den fünften Platz zurück. Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs haben die Salzburger nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Siebenten Cortina. Das direkte Duell mit den Italienern hat Cortina für sich entschieden. Am letzten Spieltag des Grunddurchgangs sind die Jungbullen zu Gast bei Fassa. Der HC Meran/o Pircher überraschte zum Abschluss des Jahres 2023 mit einem 5:2-Auswärtssieg beim Tabellenzweiten Zell am See. Für die Südtiroler war es einer von drei Siegen aus den vergangenen fünf Spielen. Der Kanadier Nolan Ritchie steuerte fünf Punkte beim Sieg gegen EKZ bei und übernahm somit die AHL Topscorer-Wertung. Insgesamt hat der 21-Jährige 54 Punkte inne und hat somit einen Punkt Vorsprung auf seinen Teamkollegen Calder Anderson. In der Tabelle liegen die Adler auf dem neunten Platz. Gegen die Red Bull Hockey Juniors konnte Meran in der AHL noch keine von insgesamt fünf Partien gewinnen. Das Hinspiel entschieden die Jungbullen klar mit 8:1 für sich.

Alps Hockey League | 03.01.2024:

Mi, 03.01.2024, 19:00 Uhr: EC-KAC Future Team – S.G. Cortina Hafro

Mi, 03.01.2024, 19:00 Uhr: EC-KAC Future Team – S.G. Cortina Hafro

S.G. Cortina Hafro liegt mit 50 Punkten aktuell auf dem siebenten Tabellenplatz und somit knapp außerhalb der Master Round-Plätze. Allerdings haben die Italiener gleich viele Punkte wie der Sechste Sterzing inne und zudem das direkte Duell mit den Südtirolern für sich entschieden. Somit wäre Cortina am Ende des Grunddurchgangs bei Punktegleichheit vor den Broncos und somit auf Platz sechs. In der 29. Runde muss der Vorjahresfinalist zum EC-KAC Future Team. Das Tabellenschlusslicht zeigte zuletzt eine leichte Aufwärtsdendenz, mit zwei Siegen aus den vergangenen vier Partien. Am 30. Dezember unterlagen die Klagenfurter aber in Gröden mit 1:3. Cortina entschied drei der vergangenen fünf Partien für sich. Im letzten Spiel 2023 feierten sie einen 3:1-Heimsieg gegen die Steel Wings. Gegen das Future Team behielt Cortina in dreizehn von 15 AHL-Duellen die Oberhand. So auch im Hinspiel, am 3. Dezember, welches die Italiener klar mit 5:1 gewonnen haben.

Mi, 03.01.2024, 19:00 Uhr: HK RST Pellet Celje – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Mi, 03.01.2024, 19:00 Uhr: HK RST Pellet Celje – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel

Der Tabellen-15. HK RST Pellet Celje empfängt in der 29. Runde den Tabellenachten EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel. Die Gäste aus Tirol haben aber bereits zehn Punkte Rückstand auf Platz sechs und somit keine Chance mehr, die Master Round zu erreichen. Celje unterlag am Samstag in Sterzing mit 0:3 und kassierte in der Alps Hockey League die elfte Niederlage aus den vergangenen zwölf Spielen. Kitzbühel feierte einen 6:0-Heimsieg gegen Fassa und feierte den ersten Sieg nach zuvor zwei Niederlagen am Stück. Im ersten AHL-Duell mit Celje überhaupt, setzte sich Kitzbühel mit 6:4 durch.

Mi, 03.01.2024, 19:15 Uhr: Steel Wings LINZ AG – SHC Fassa Falcons

Mi, 03.01.2024, 19:15 Uhr: Steel Wings LINZ AG – SHC Fassa Falcons

Ohne Erfolgserlebnisse beendeten sowohl die Steel Wings LINZ AG als auch der SHC Fassa Falcons das Jahr 2023. Die Steel Wings konnten keine der vergangenen vier Partien für sich entscheiden, Fassa kassierte jüngst zwei Niederlagen am Stück. In der Tabelle liegen die Gäste aus Italien mit 35 Punkten auf dem dreizehnten Platz, gefolgt von den Oberösterreichern, die 31 Punkte innehaben und 14. sind. Das erste Saisonduell entschied Fassa klar mit 5:1 für sich.

Mi, 03.01.2024, 19:30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – SIJ Acroni Jesenice

Mi, 03.01.2024, 19:30 Uhr: EK Die Zeller Eisbären – SIJ Acroni Jesenice

Im Spitzenspiel der 29. Runde empfängt der Tabellenzweite EK Die Zeller Eisbären den Vierten SIJ Acroni Jesenice. Beide Teams trennen acht Punkte. Durch die 2:5-Niederlage der Eisbären gegen Meran am 30. Dezember hat Zell am See keine Chance mehr, an Spitzenreiter Ritten vorbeizuziehen, da sie bereits sieben Punkte Rückstand auf die Südtiroler haben. Jesenice konnte zwar die vergangenen drei Spiele gewinnen, hat aber dennoch nur einen Punkt Vorsprung auf den Siebenten Cortina. Das direkte Duell mit den Italienern endete Unentschieden, womit bei Punktegleichheit das Torverhältnis herangezogen werden würde. Aktuell hat Jesenic das leicht bessere Torverhältnis mit +25 gegenüber Cortina mit +22. Zum Abschluss des Grunddurchgangs bekommen es die Slowenen am 5. Jänner auswärts mit Kitzbühel zu tun. Gegen Zell am See entschied der Titelverteidiger das erste Saisonduell mit 4:1 für sich. Es war bereits der vierte Sieg am Stück für Jesenice über die Eisbären, die nur noch zwei Punkte benötigen, um in der Tabelle den zweiten Platz zu fixieren.

Mi, 03.01.2024, 19:30 Uhr: EHC Lustenau – Wipptal Broncos Weihenstephan

Mi, 03.01.2024, 19:30 Uhr: EHC Lustenau – Wipptal Broncos Weihenstephan

Zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs haben die Wipptal Broncos Weihenstephan als Tabellensechster den letzten Master Round-Platz inne, allerdings liegen sie aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Siebenten Cortina. Gegen die Italiener haben sie aber das direkte Duell verloren, womit sie am Ende bei Punktgleichheit in der Tabelle hinter Cortina klassiert werden. Der EHC Lustenau hat als Tabellenzehnter keine Chance mehr, sich für die Master Round zu qualifizieren. Die Vorarlberger unterlagen am 30. Dezember zu Hause Unterland mit 2:3. Für den EHC war es die fünfte Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen. Die Broncos feierten zuletzt zwei Siege in Folge. Das erste Saisondell mit Lustenau entschieden sie klar mit 8:2 für sich.

Mi, 03.01.2024, 20:00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps

Mi, 03.01.2024, 20:00 Uhr: Hockey Unterland Cavaliers – Rittner Buam SkyAlps

Tabellenführer Rittner Buam SkyAlps eröffnet das neue Jahr beim Elften Hockey Unterland Cavaliers. Während Unterland das Jahr 2023 mit einem 3:2-Auswärtssieg in Lustenau beendete, musste sich Ritten ebenfalls in Vorarlberg, beim EC Bregenzerwald, mit 4:5/OT geschlagen geben. In der Tabelle konnten die Buam den Vorsprung auf den ersten Verfolger Zell am See dennoch auf sieben Punkte ausbauen, da die Eisbären eine Heimniederlage kassierten. Somit steht bereits zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs fest, dass Ritten die Regular Season auf Platz eins beendet uns somit als Spitzenreiter in die Master Round starten wird. Für Ritten war die Niederlage bei Bregenzerwald nur eine von zwei Niederlagen aus den vergangenen 18 Spielen. Gegen Unterland behielten die Buam im Hinspiel mit 3:2 die Oberhand, womit sie gegen die Cavaliers wettbewerbsübergreifend bereits vier Siege am Stück feierten.

Mi, 03.01.2024, 20:30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Mi, 03.01.2024, 20:30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EC Bregenzerwald

Der EC Bregenzerwald machte mit dem 5:4/OT-Heimsieg gegen Tabellenführer Ritten am 30. Dezember einen großen Schritt in Richtung Master Round. Als Tabellendritter haben die Vorarlberger zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs vier Punkte Vorsprung auf den Siebenten Cortina. Somit können die Wälder mit einem Sieg beim HC Gherdeina valgardena.it die Top-6 klar machen. Gröden wiederum ist Tabellenelfter und hat keine Chance mehr auf die Master Round, auch wenn die Südtiroler in den letzten Wochen eine klare Aufwärtstendenz zeigen. Fünf der vergangenen sechs Spiele konnten sie für sich entscheiden, zuletzt gelang ihnen ein 3:1-Heimsieg gegen das KAC Future Team. Gegen Bregenzerwald kassierte die Furie im Hinspiel eine 2:3/OT-Niederlage.