AHL: Wipptal Broncos kassieren 3:5-Niederlage

Bozen – In der Alps Hockey League feierten am Samstag der EK Die Zeller Eisbären und der HC Migross Asiago klare Heimsiege. Der Master-Round-Spitzenreiter aus Zell am See fertigte vor über 2.000 Fans den KHL Sisak mit 4:0 ab und hat nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Red Bull Hockey Juniors. Asiago setzte sich vor knapp 1.900 Zuschauer gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 5:3 durch und kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz. Spieler der Partie war Ryan Valentini mit einem Hattrick binnen zehn Minuten.

Der EK Die Zeller Eisbären feierte einen dominanten Heimsieg gegen KHL Sisak, womit der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Red Bull Hockey Juniors auf acht Punkte ausbaute. Sisak rutschte durch diese Niederlage auf den vierten Tabellenplatz zurück. Vor über 2.000 Fans dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Max Wilfan die Hausherren in Führung brachte, kurz vor Ende des Abschnitts stellte Maximilian Egger auf 2:0. Auch im Schlussdrittel trafen die Pinzgauer doppelt: Zunächst netzte erneut Wilfan ein (46.), ehe Christian Jennes in Überzahl den Endstand herstellte (49.). Schlussmann Alois Schultes parierte alle 21 Schüsse und feierte sein erstes Saison-Shutout. Im sechsten Master-Round-Spiel war es der sechste Sieg für die Eisbären, während Sisak die vierte Niederlage im fünften Spiel kassierte.

Asiago gegen Sterzing ohne Probleme

Im zweiten Spiel des Tages feierte der HC Migross Asiago vor fast 1.900 Zuschauer*innen einen komfortablen 5:3-Heimsieg gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, womit sich die Italiener auf den dritten Tabellenplatz verbesserten und nun drei Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Sisak haben. Sterzing liegt mit drei Punkten weiterhin am Tabellenende. Spieler der Partie war Ryan Valentini mit einem lupenreinen Hattrick sowie zwei Assists. Alle drei Tore erzielte der Stürmer zwischen der 22. und 32. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte Asiago bereits mit 4:0, doch zwischen der 33. und 34. Minute setzten die Broncos zum Doppelschlag an und verkürzten auf 2:4. Drei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels konnten die Hausherren jedoch wieder einen Drei-Tore-Vorsprung herstellen. Im Schlussabschnitt verkürzte Sterzing zwar fünf Minuten vor Schluss noch auf 3:5, Asiago ließ in der Folge aber nichts mehr anbrennen und bejubelte den Heimsieg.

Alps Hockey League: Master Round:

Sa, 28.02.2026:

EK Die Zeller Eisbären – KHL Sisak 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Referees: BROCK, HUBER R., Legat, Seewald

Goals EKZ: 1:0 Wilfan M. (26.), 2:0 Egger M. (39.), 3:0 Wilfan M. (46.), 4:0 Jennes C. (49./PP1)

HC Migross Asiago – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Brondi, Cusin

Goals HCA: 1:0 Porco N. (13.), 2:0 Valentini R. (22./PP1), 3:0 Valentini R. (24./PP1), 4:0 Valentini R. (32.), 5:2 Chiodo L. (40.)

Goals WSV: 4:1 Sanvido C. (33.), 4:2 Livingston J. (35.), 3:5 Conci D. (56./PP1)