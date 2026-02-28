Aktuelle Seite: Home > Sport > AHL: Wipptal Broncos kassieren 3:5-Niederlage
Klare Heimsiege für Zell am See und Asiago

AHL: Wipptal Broncos kassieren 3:5-Niederlage

Samstag, 28. Februar 2026 | 22:52 Uhr
HCA
Serena Fantini
Schriftgröße

Von: ka

Bozen – In der Alps Hockey League feierten am Samstag der EK Die Zeller Eisbären und der HC Migross Asiago klare Heimsiege. Der Master-Round-Spitzenreiter aus Zell am See fertigte vor über 2.000 Fans den KHL Sisak mit 4:0 ab und hat nun bereits acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Red Bull Hockey Juniors. Asiago setzte sich vor knapp 1.900 Zuschauer gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan mit 5:3 durch und kletterte damit auf den dritten Tabellenplatz. Spieler der Partie war Ryan Valentini mit einem Hattrick binnen zehn Minuten.

Der EK Die Zeller Eisbären feierte einen dominanten Heimsieg gegen KHL Sisak, womit der Tabellenführer seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger Red Bull Hockey Juniors auf acht Punkte ausbaute. Sisak rutschte durch diese Niederlage auf den vierten Tabellenplatz zurück. Vor über 2.000 Fans dauerte es bis zur 26. Minute, ehe Max Wilfan die Hausherren in Führung brachte, kurz vor Ende des Abschnitts stellte Maximilian Egger auf 2:0. Auch im Schlussdrittel trafen die Pinzgauer doppelt: Zunächst netzte erneut Wilfan ein (46.), ehe Christian Jennes in Überzahl den Endstand herstellte (49.). Schlussmann Alois Schultes parierte alle 21 Schüsse und feierte sein erstes Saison-Shutout. Im sechsten Master-Round-Spiel war es der sechste Sieg für die Eisbären, während Sisak die vierte Niederlage im fünften Spiel kassierte.

Serena Fantini

Asiago gegen Sterzing ohne Probleme

Im zweiten Spiel des Tages feierte der HC Migross Asiago vor fast 1.900 Zuschauer*innen einen komfortablen 5:3-Heimsieg gegen die Wipptal Broncos Weihenstephan, womit sich die Italiener auf den dritten Tabellenplatz verbesserten und nun drei Punkte Vorsprung auf den Viertplatzierten Sisak haben. Sterzing liegt mit drei Punkten weiterhin am Tabellenende. Spieler der Partie war Ryan Valentini mit einem lupenreinen Hattrick sowie zwei Assists. Alle drei Tore erzielte der Stürmer zwischen der 22. und 32. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führte Asiago bereits mit 4:0, doch zwischen der 33. und 34. Minute setzten die Broncos zum Doppelschlag an und verkürzten auf 2:4. Drei Sekunden vor Ende des zweiten Drittels konnten die Hausherren jedoch wieder einen Drei-Tore-Vorsprung herstellen. Im Schlussabschnitt verkürzte Sterzing zwar fünf Minuten vor Schluss noch auf 3:5, Asiago ließ in der Folge aber nichts mehr anbrennen und bejubelte den Heimsieg.

Alps Hockey League: Master Round:
Sa, 28.02.2026:

EK Die Zeller Eisbären – KHL Sisak 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Referees: BROCK, HUBER R., Legat, Seewald
Goals EKZ: 1:0 Wilfan M. (26.), 2:0 Egger M. (39.), 3:0 Wilfan M. (46.), 4:0 Jennes C. (49./PP1)

HC Migross Asiago – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:3 (1:0, 4:2, 0:1)

Referees: PIRAS, STEFENELLI, Brondi, Cusin
Goals HCA: 1:0 Porco N. (13.), 2:0 Valentini R. (22./PP1), 3:0 Valentini R. (24./PP1), 4:0 Valentini R. (32.), 5:2 Chiodo L. (40.)
Goals WSV: 4:1 Sanvido C. (33.), 4:2 Livingston J. (35.), 3:5 Conci D. (56./PP1)

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Spaltende Kundgebung
Kommentare
64
Spaltende Kundgebung
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Kommentare
47
Aufsehenerregende Studie: Hälfte der italienischen Wölfe hat Hunde-Gene
Trump und Netanyahu deuten Tod von Khamenei an
Kommentare
44
Trump und Netanyahu deuten Tod von Khamenei an
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Kommentare
31
Erneut High-Tech-Klingen in der Mittelschule
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Kommentare
28
Bischof Muser: “Integration statt Remigration”
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 