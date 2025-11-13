Aktuelle Seite: Home > Sport > Alcaraz bei ATP Finals fix im Halbfinale
Donnerstag, 13. November 2025 | 17:25 Uhr
APA/APA/AFP/MARCO BERTORELLO
Von: APA/sda

Der Tennis-Weltranglistenerste Carlos Alcaraz steht bei den ATP Finals in Turin bereits vor seinem letzten Gruppenspiel als Halbfinalist fest. Denn Vorjahresfinalist Taylor Fritz musste sich am Donnerstag dem Australier Alex de Minaur mit 6:7(3),3:6 geschlagen geben, weshalb der US-Amerikaner mit einem Sieg aus drei Partien ausschied. De Minaur darf nach seinem ersten Sieg noch auf das Semifinale hoffen, dafür muss Lorenzo Musetti am Abend gegen Alcaraz verlieren.

Alcaraz ist zwar fix im Halbfinale, dennoch geht es für den 22-jährigen Spanier noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage von Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt werden und würde im Halbfinale damit auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste bis zum Jahresende garantieren.

