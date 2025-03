Alcaraz in Miami früh ausgeschieden – Djokovic souverän

Von: APA/Reuters

Tennis-Superstar Carlos Alcaraz ist beim Masters-1000-Turnier in Miami bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 21-jährige Spanier musste sich am Freitag (Ortszeit) in Florida überraschend dem Belgier David Goffin mit 7:5,4:6,3:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte der als Nummer zwei gesetzte Alcaraz ein Freilos. Novak Djokovic schaffte es hingegen souverän in die dritte Runde, der Serbe besiegte den Australier Rinky Hijikata 6:0,7:6(1) und stellte einen Rekord auf.

Mit seinem insgesamt 410. Sieg bei Masters-1000-Turnieren zog Djokovic mit Rekordhalter Rafael Nadal gleich. “Ich wollte mir selbst und auch anderen zeigen, dass ich immer noch auf hohem Niveau spielen kann”, sagte Djokovic, der zuletzt in Doha sowie Indian Wells noch zum Auftakt gescheitert war. Der sechsfache Miami-Sieger schlägt erstmals seit 2019 wieder beim Hartplatz-Turnier in Florida auf, in der dritten Runde bekommt es der als Nummer vier gesetzte Djokovic mit dem Argentinier Camilo Ugo Carabelli zu tun.