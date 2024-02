Alessandro Mallamo ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Bozen/Bergamo – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol die Verpflichtung von Alessandro Mallamo bekannt. Die Weißroten haben sich mit Atalanta Bergamo, dem Inhaber der Transferrechte, auf eine sechsmonatige Leihe bis zum 30. Juni 2024 mit einer bedingten Kaufpflicht geeinigt.

Mallamo (1,74 m, 70 kg) wurde am 22. März 1999 in Vizzolo Predabissi geboren und erhielt seine fußballerische Ausbildung im Jugendsektor von Atalanta. Die Leidenschaft für diesen Sport wurde ihm und seinem jüngeren Bruder Andrea, der bei Pro Patria in der Serie C spielt, von seinem Vater, der ebenfalls ein begeisterter Fußballer war, in die Wiege gelegt.

Nach mehreren Jahren in der „Primavera“ von Atalanta wechselte er im Sommer 2018 zu Novara in die Serie C, um erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball zu sammeln. Am 1. April 2019 erzielte er im Meisterschaftsspiel gegen Virtus Entella sein erstes Tor als Profifußballer. In der darauffolgenden Saison wechselte der Mittelfeldspieler auf Leihbasis zu Juve Stabia in die Serie B, wo er es auf 28 Einsätze und zwei Treffer brachte.

Die Saison 2020/21 absolvierte Mallamo mit Pordenone in der 2. Liga (23 Einsätze). Im Sommer 2021 optierte der heute 24-Jährige für einen Wechsel zu Bari in die Serie C, wo er im ersten Anlauf den Meistertitel gewann. Mallamo wurde für den Serie B-Kader bestätigt und absolvierte im Vorjahr 27 Ligaspiele.

Im vergangenen Sommer kehrte Mallamo zu seinem Stammverein Atalanta zurück, welcher erstmals eine Reservemannschaft in der Serie C gemeldet hatte. In der ersten Hälfte der laufenden Meisterschaft absolvierte er 19 Drittligaspiele und konnte dabei ein Tor und zwei Vorlagen verbuchen.

Insgesamt hat Mallamo in seiner Karriere 78 Spiele in der Serie B und 71 in der Serie C absolviert. In jungen Jahren wurde er außerdem regelmäßig für die italienischen Jugendnationalmannschaften nominiert und kam von der U16 bis zur U20 auf über 40 Einsätze. Mit der U19 gewann er bei der Europameisterschaft in Finnland die Silbermedaille.

Der FCS heißt Alessandro Mallamo herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Zeit in Südtirol.