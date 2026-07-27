Aljosa Vasic ist ein neuer Spieler des FC Südtirol

Von: mk

Bozen – Der FC Südtirol gibt bekannt, sich mit Palermo auf die befristete Verpflichtung der Spielerrechte – bis zum 30. Juni 2027 – von Aljosa Vasic verständigt zu haben.

Aljosa Vasic wurde am 21. April 2002 in Camposampiero (Provinz Padua) geboren und besitzt die italienische sowie die serbische Staatsbürgerschaft. Nach seinen ersten fußballerischen Schritten bei Airone wechselte er 2011 in die Nachwuchsabteilung von Padova. Mit Ausnahme einer Saison bei Cittadella durchlief der vielseitige Mittelfeldspieler, der auch auf der 10er-Position agieren kann, den gesamten Ausbildungsweg bei den „Biancoscudati“ bis hin zur ersten Mannschaft.

Sein Profidebüt feierte Vasic in der Saison 2020/21 in der zweiten Runde des Italienpokals gegen Frosinone. Im weiteren Verlauf derselben Spielzeit kam er zwischen Meisterschaft und Playoffs auf neun zusätzliche Einsätze. Mit Padova erreichte er das Finale der Aufstiegsspiele, in dem der Sprung in die Serie B gegen Alessandria knapp verpasst wurde.

Nach weiteren sechs Monaten bei Padova wechselte Vasic im Winter 2022 auf Leihbasis zu Lecco (Serie C), wo er in der Rückrunde 13 Pflichtspiele bestritt. Der endgültige Durchbruch im Profifußball gelang ihm in der Saison 2022/23 bei seinem Stammverein: Zwischen Meisterschaft und den ersten beiden Playoff-Runden absolvierte er insgesamt 37 Partien und erzielte dabei acht Treffer.

Aufgrund seiner überzeugenden Leistungen in der dritten Liga sicherte sich Palermo im Sommer 2023 die Spielerrechte des Mittelfeldspielers. Mit den „Rosanero“ debütierte Vasic in der Serie B und kam in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils auf mindestens 20 Pflichtspieleinsätze. In der abgelaufenen Saison stand er zudem im Rückspiel des Playoff-Halbfinals gegen Catanzaro 45 Minuten auf dem Platz.

Auf internationaler Ebene kann Vasic vier Einsätze für die U21-Nationalmannschaft Serbiens vorweisen. Sein Debüt für die Nachwuchsauswahl feierte er am 12. September 2023 im Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft gegen Aserbaidschan.

Aljosa Vasic erklärt: „Der Wechsel zum FC Südtirol erfüllt mich mit großer Freude. Bereits in meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich um einen äußerst professionellen und strukturierten Club handelt, der nach einer klaren Arbeitsweise agiert. Für mich waren dies ausschlaggebende Faktoren bei meiner Entscheidung. Ich komme mit großer Motivation und dem Willen, mich sofort in den Dienst des Trainers und des Vereins zu stellen. Mein Ziel ist es, jeden Tag das Maximum für die Entwicklung dieser Mannschaft zu geben.“

Der FC Südtirol heißt Aljosa Vasic herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg sowie eine erfolgreiche Saison im weißroten Trikot.