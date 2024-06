Alle drei Sprinter bei EM im Halbfinale ausgeschieden

Von: apa

Karin Strametz als Zehnte und Enzo Diessl als 17. jeweils im Hürdensprint sowie 100-m-Läufer Markus Fuchs als Zwölfter sind am Samstagabend bei der Leichtathletik-EM in Rom jeweils im Semifinale ausgeschieden. Strametz lief in 12,87 Sek. persönliche Bestleistung. Riesenpech hatte Fuchs, dessen Lauf erst nach 50 m zurückgeschossen wurde, was er allerdings nicht hörte und wie ein weiterer Athlet voll durchzog. Beim “Re-Run” reichte die Kraft nicht mehr.

Strametz überquerte nach 100 m Hürden die Ziellinie als Vierte, sie war 4/100 Sek. schneller als bei ihrer PB im Mai in Graz und verpasste als Gesamtzehnte nur um ebenfalls 4/100 den Endlauf. “Es hat von vorne bis hinten wirklich gut gepasst. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Dass man 80 niedrig braucht für das Finale, damit habe ich nicht gerechnet. Es ist natürlich schade, aber es ist PB, an die PB heranzulaufen, war ja das Ziel. Im wichtigsten Rennen, wo es zählt. Dass ich das abliefern konnte, macht mich sehr stolz”, meinte die Steirerin.

Der mit einer gelben Karte wegen “Störens des Startvorgang” belegte Fuchs bekam zumindest eine kleine Pause, bis er nochmals aus den Startblöcken musste, die Halbfinali Nummer zwei und drei wurden vorgezogen. Auch der erneute Versuch scheiterte wegen Fehlstarts eines polnischen Läufers, dieses Mal reagierte der ÖLV-Rekordler sofort. Im dritten Anlauf klappte es für das gesamte Feld, Fuchs kam als Vierter bzw. Gesamtzwölfter auf eine Zeit von 10,29 Sek.

Diessl lief die 110 m Hürden in 13,71 Sek., er kam über den letzten Platz seines Laufes nicht hinaus. “Das war einfach schlecht. Das ist sehr frustrierend und traurig. Ich habe null Prozent das abgeliefert, was ich kann”, hielt sich der U20-Europameister des Vorjahres in puncto Selbstkritik nicht zurück.