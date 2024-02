Ancona: Zandarco holte Bronze im Siebenkampf

Ancona/Bozen – Am Wochenende fand in Ancona die Hallen-Italienmeisterschaft der allgemeinen Klasse statt. Dabei machten die einheimischen Athleten eine gute Figur, allen voran Simon Zandarco, der die Bronzemedaille im Siebenkampf gewann.

Der 25-jährige Gargazoner zeigte in Ancona eine tolle Vorstellung, lag bis zum sechsten Wettkampf sogar in Führung. Am Ende reichte es für Zandarco zum sensationellen dritten Platz. Das Aushängeschild vom SV Lana sicherte sich mit neuer persönlicher Bestleistung von 5.210 Punkten Bronze, hinter Michele Brini (5.277) aus Imola und Neo-Italienmeister Lorenzo Modugno. Der Siebenkämpfer aus Triest holte sich mit 5.413 Zählern den „Tricolore“. Zandarco, der von Mehrkampf-Legende Gerti Bacher trainiert wird, glänzte in allen Bewerben. Besonders im 60-m-Sprint (7.11), im 60-m-Hürdenlauf (8.59) sowie im Weitsprung, wo er mit 6.93 m einen neuen Bestwert aufstellen konnte. Den Siebenkampf bestritt auch der Bozner Jan Fragiacomo, der mit 4.717 Punkten (ebenfalls neue Bestmarke) Siebter wurde.

Außer Zandarco schaffte kein weiterer Südtiroler den Sprung aufs „Stockerl“. Gut geschlagen hat sich auch der Bozner Stabhochspringer Nicolò Fusaro, der mit 4.90 m Platz 7 belegte. Seine Teamkollegen beim Athletic Club 96, Dreispringer Federico Lorenzo Bruno (6.) sowie 60-m-Sprinter Lorenzo Ianes (8.), 800-m-Läufer Federico Mogetti (9.), 3000-m-Ass Edoardo Melloni (7.), Geher Niccolò Coppini (9.), Hochspringer Alberto Murari (9.) und Kugelstoßer Danilo D’Alessandro (6.) schafften allesamt den Sprung in die Top 10. Mattia Meneghini vom Bozner Verein CSS Leonardo da Vinci kam auf dem guten achten Platz im Hochsprung (2.09 m).

Südtiroler Damen bleiben unter den Erwartungen

Nicht ganz nach Wunsch verliefen hingegen die Titelkämpfe für die einheimischen Athletinnen. Die besten Chancen auf eine Top-Platzierung hatte Linda Maria Pircher. Die 22-jährige Burgstaller Fünfkämpferin belegte mit 2.828 Punkten den sechsten Rang. Dabei wurden ihr vor allem die drei Fehlversuche im Weitsprung zum Verhängnis, für eine Medaille hätte es aber ohnehin nicht gereicht. Die Marlinger Weitspringerin Anna Menz landete mit 5.88 m auf Platz 8, Stabhochspringerin Nathalie Kofler aus Lana wurde mit 3.90 m Zehnte. Für das Eggener 400-m-Ass Petra Nardelli (56.25) schaute hingegen nicht mehr wie der elfte Platz heraus.

Alle Ergebnisse der Südtiroler bei der Italienmeisterschaft in Ancona:

Herren

60m: 8. Lorenzo Ianes (Athletic Club 96 Bozen) 6.74

60m: 20. Jacques Riparelli (Athletic Club 96 Bozen) 6.90

800m: 9. Federico Mogetti (Athletic Club 96 Bozen) 1:53.22

3000m: 7. Edoardo Melloni (Athletic Club 96 Bozen) 8:12.71

Hoch: 8. Mattia Meneghini (CSS Leonardo da Vinci) 2.09

Hoch: 9. Alberto Murari (Athletic Club 96 Bozen) 2.09

Drei: 6. Federico Lorenzo Bruno (Athletic Club 96 Bozen) 15.68

Stab: 7. Nicolò Fusaro (Athletic Club 96 Bozen) 4.90

Gehen 5km: 9. Niccolò Coppini (Athletic Club 96 Bozen) 21:52.34

Kugel: 6. Danilo D’Alessandro (Athletic Club 96 Bozen) 16.43

Staffel 4×2 Runden: 8. Athletic Club 96 Bozen (Michele Tricca, Mirko Tomasi, Fabian Ludescher Herrmann, Federico Mogetti) 3:27.26

Siebenkampf: 3. Simon Zandarco (SV Lana) 5.210

Siebenkampf: 7. Jan Fragiacomo (Lagarina Crus Team) 4.717

Damen

400m: 11. Petra Nardelli (LC Bozen) 56.25

Weit: 8. Anna Menz (Atletica Firenze) 5.88

Stab: 10. Nathalie Kofler (SV Lana) 3.90

Fünfkampf: 6. Linda Maria Pircher (SV Lana) 2.828