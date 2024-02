Andreas Söderberg verstärkt die Defensive der Foxes

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, den schwedischen Verteidiger Andreas Söderberg unter Vertrag genommen zu haben. Der neuverpflichtete Spieler wird in den nächsten Tagen in Bozen eintreffen.

Söderberg (194 cm x 95 kg) ist ein körperlich robuster Spieler, der durch seine große Erfahrung und Beständigkeit besticht. Durch seine Fähigkeiten wird er der Mannschaft sicherlich behilflich sein, vor allem auch was die Tiefe des Kaders in Hinsicht auf das intensive Saisonfinale betrifft.

Die Karriere

Der 27-jährige Verteidiger, gebürtig aus Skelleftea, begann seine Karriere in den Jugendmannschaften seiner Heimatstadt und wurde 2014 von den Chicago Blackhawsk in der vierten Runde als 148. Wahl gedraftet. Er hielt sich allerdings immer in Schweden auf: 2015 debütierte er in der Allsvenskan und in der zweiten schwedischen Liga verbrachte er den Großteil seiner Karriere in den Trikots von Vita Hästen, IK Pantern, Timra IK, Almtuna IS, HV71 und Östersunds IK, wobei er es insgesamt auf 346 Einsätze und 64 Punkte brachte, zusätzlich gewann er 2022 eine Allsvenskan. In seinem Curriculum stehen auch 39 Einsätze in der SHL, der höchsten schwedischen Liga, mit Malmö und Timra, zwei Spiele in der Champions Hockey League im Trikot von Skelleftea und drei Einberufungen in die schwedische U20 Nationalmannschaft. Bozen wird für ihn seine erste Erfahrung außerhalb seines Geburtslandes sein.

„Ich freue mich, meine erste Erfahrung außerhalb von Schweden gerade in Bozen zu erleben”, erklärt er, „ich weiß, dass es sich um eine Mannschaft mit einer siegreichen Mentalität handelt und die von einem fantastischen Publikum unterstützt wird, auch das Umfeld soll schön sein: die ICE Hockey League ist eine Meisterschaft von Niveau, es wird mit Sicherheit spannend sein. Ich bin ein robuster Verteidiger, beschränke mich auf das Wesentliche und unterstütze den Torhüter: meine Aufgabe ist es zu verhindern, dass der Gegner Tore schießt“.

Weitere Einzelheiten über Andreas Söderberg unter: https://www.eliteprospects.com/player/107557/andreas-soderberg