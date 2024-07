Annika Zoe Senoner behauptet die Gesamtführung

Von: ka

Roudnice – Mit dem 6. Platz beim heutigen Rennen des ECA Junior Slalom Cups im tschechischen Roudnice konnte Annika Zoe Senoner (16) vom SC Meran/Raika-Torggler im Kajak-Einer der U18 ihre Führung in der Gesamtwertung behaupten. Für die beste Platzierung in Roudnice hat aber ihr Bruder Lars Aaron Senoner (15) am Samstag als Fünfter im Canadier-Einer der U16 gesorgt. Nach Platz 10 am Samstag konnte Tamara Drescher heute im Kajak-Einer der Damen den 6. Platz herauspaddeln.

Eine Podest-Platzierung haben die SCM-Slalomkanuten bei der 7. Etappe des ECA Junior-Slalom-Cups in Roudnice verpasst. “Das Niveau war diesmal sehr hoch. Die Rennen waren international top besetzt. Mit dabei waren auch einige Junioren-WM-Teilnehmer”, berichtet Stefan Senoner, SCM-Trainer und Vater von Annika Zoe und Lars Aaron Senoner. Die Gesamtführende im Kajak-Einer der U18, Annika Zoe Senoner, hat in Roudnice beim 1. Rennen am Samstag Platz 19 belegt und beim 2. Rennen am Sonntag Platz 6. “Wegen vieler kleiner Fehler habe ich keinen sauberen Lauf herunter bringen können. Jedoch schaffte ich es heute auf Platz 6. Nun hoffe ich auf gute Trainings und ein gutes Abschneiden beim Finale in Bratislava”, nimmt sich Annika Zoe Senoner vor.

Ihr Bruder Lars Aaron Senoner erreichte am Samstag mit Platz 5 im Canadier-Einer der U16 die beste Platzierung der SCM-Kanuten. Am Sonntag musste er sich im C1 mit Platz 16 begnügen. Im Kajak-Einer der U16 erreichte Lars Aaron Senoner die Plätze 22 und 9. “Am Samstag konnte ich im C1 einigermaßen fehlerfrei bleiben. Am Sonntag war es umgekehrt. Bis auf eine unglückliche Steinberührung ist mir im K1 ein Superlauf gelungen und ich bin glücklich darüber”, freute sich Lars Aaron Senoner. Ein gutes Comeback hat hingegen Marian Drescher (15) im Kajak-Einer der U16 hinter sich gebracht. Er belegte die Plätze 20 und 10. “Mit meinem Rennwochenende in Roudnice bin ich sehr zufrieden. Nach meiner Schulterverletzung im Juni konnte ich am Samstag einen guten Finallauf absolvieren. Ein kleiner Linienfehler hat mich einen Podestplatz gekostet“, erzählt Marian Drescher, Sara Furlan (16) landete am Samstag im Kajak-Einer U16 auf Platz 31 und am Sonntag auf Platz 16. Tamara Drescher (20) belegte die Plätze 10 und 6 im Kajak-Einer der Damen. “Leider habe ich in Roudnice nicht die Ergebnisse erzielt, die ich mir gewünscht hätte”, bedauert Tamara Drescher.