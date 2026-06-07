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Martinez war im WM-Test Matchwinner für Argentinien

Argentinien gewinnt WM-Test ohne Messi – Brasilien siegt 2:1

Sonntag, 07. Juni 2026 | 10:53 Uhr
Martinez war im WM-Test Matchwinner für Argentinien
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/TIM WARNER
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Von: APA/dpa/Reuters

Titelverteidiger Argentinien und Rekordweltmeister Brasilien haben sich mit Siegen auf die am Donnerstag beginnende Fußball-WM in Nordamerika eingespielt. Österreichs Gruppengegner Argentinien gewann ohne Superstar Lionel Messi in College Station/Texas gegen Honduras 2:0 (1:0). Brasilien besiegte in Cleveland Ägypten 2:1 (1:1), verlor aber Außenverteidiger Wesley, der mit Verdacht auf eine schwere Muskelverletzung vom Feld humpelte und um seine WM-Teilnahme bangt.

Der angeschlagene Messi, der nach einer am 24. Mai erlittenen Muskelverletzung erst am Freitag wieder ins Mannschaftstraining der Argentinier zurückgekehrt war, verfolgte im Kyle Field Stadium das vorletzte Testspiel nur von der Ersatzbank. Zum Sieg führte die “Albiceleste” Lautaro Martinez. Der Top-Stürmer von Inter Mailand sorgte mit einem umstrittenen Foul-Elfmeter in der 37. Minute für die Führung und bereitete das 2:0 von Giuliano Simeone (54.) vor.

Neben dem 38-jährigen Messi wurden weitere Spieler aus der Weltmeister-Mannschaft von 2022 geschont, Angeschlagene wie Torhüter Emiliano Martinez, der nach einem Fingerbruch für die WM aber fit werden soll, Verteidiger Gonzalo Montiel, Mittelfeldspieler Leandro Paredes oder Stürmer Nicolas Paz standen gar nicht im Kader. Verteidiger Leonardo Balerdi, Kapitän von Olympique Marseille, hatte wenige Stunden vor dem Testspiel wegen einer Muskelverletzung für die WM w.o. geben müssen.

Sorgen bei Argentinien

Ob der vielen Sorgen wollte Scaloni, dessen Team am 16. Juni gegen Algerien in die WM startet und am 22. Juni in Dallas auf Österreich trifft, noch “keinen Alarm schlagen”. Der Weltmeister-Coach räumte aber ein: “Viele Spieler sind noch nicht hundertprozentig fit.” Ob Messi im finalen WM-Test am Mittwoch gegen Island zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten. Wie das argentinische Sportblatt “Olé” berichtete, lösten aber allein die Bilder Messis auf der Leinwand im Stadion in College Station im US-Bundesstaat Texas Begeisterungsstürme unter den Zuschauern aus. Erst recht, als Messi nach der Partie noch ein paar Sprints auf dem Rasen machte.

Die zweite südamerikanische Fußball-Großmacht gewann ebenfalls. Nach frühen Treffern von Bruno Guimaraes (7.) bzw. Ägyptens Mostafa Zico (11.) schoss Endrick (52.) Brasilien zum Sieg. Brasiliens rechter Außenverteidiger Wesley zog sich früh in der Partie eine Muskelverletzung im linken Fuß zu und verließ in der 17. Minute unter Tränen das Feld. Der Legionär von AS Roma droht die WM zu verpassen.

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