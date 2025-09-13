Aktuelle Seite: Home > Sport > Arsenal übernimmt Ligaspitze mit 3:0 gegen Nottingham
Samstag, 13. September 2025 | 15:33 Uhr
Arsenals Zubimendi feiert ein Traumtor
APA/APA/AFP/HENRY NICHOLLS
Von: apa

Arsenal hat mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen Nottingham Forest zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Premier League übernommen. Die Londoner rehabilitierten sich am Samstag für die knappe Niederlage im Topspiel gegen Liverpool (0:1) vor zwei Wochen und feierten ungefährdet den dritten Sieg im vierten Spiel. Beim Europa-League-Gegner von Fußball-Meister Sturm Graz hingegen gab es beim Trainerdebüt von Ange Postecoglou kein Erfolgserlebnis.

Für die “Gunners” traf Martin Zubimendi (32., 79.) doppelt, die Führung besorgte der Spanier mit einem sehenswerten Volleyschuss von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck. Mit Torjäger Viktor Gyökeres (46.) war auch ein zweiter Sommer-Zugang erfolgreich. Die Verletzungssorgen bei der Mannschaft von Trainer Mikel Arteta werden allerdings nicht kleiner. Kapitän Martin Ödegaard musste mit Schulterproblemen bereits in der 18. Minute vom Feld.

