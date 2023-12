Auch der neue „Lambacher-Doppel“ gewinnt

Kühtai – Mit dem Rennen der Doppelsitzer hat am Samstagnachmittag in Kühtai (AUT) die Saison2023/2024 im FIL Weltcup im Naturbahnrodeln begonnen. Beim ersten Weltcup auf der neuen Naturrodelbahn „Kühtai“ feierten die Brüder Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) in ihrem ersten Rennen den ersten Sieg.

Bei herrlichem Winterwetter wurde auf der 730 Meter langen Kühtai-Bahn der FIL Weltcup im Naturbahnrodeln 2023/2024 eröffnet. Matthias Lambacher/Peter Lambacher feierten in 1.58,90 Minuten und Bestzeit in beiden Läufen ihren ersten Weltcupsieg. Die Entstehungsgeschichte dieser Doppelsitzerpaarung entstand aus der Not. Patrick Lambacher, der in der vergangenen Saison mit seinem Bruder Matthias Weltmeister und Gesamtweltcupsieger wurde, legt eine Wettkampfpause ein. Matthias rückte auf der Rodel eine Position nach vorne und der jüngste Bruder Peter sprang auf dem freigewordenen Platz als Hintermann ein.

„Es war eine komplett neue Situation für uns, gleich im ersten Rennen auf einer neuen Bahn zu gewinnen ist schon etwas Besonderes. Zugleich müssen wir noch an ein paar Stellschrauben drehen und weiter hart arbeiten“, sagt Matthias Lambacher.

Platz zwei sicherten sich Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), mit einem Rückstand von 0,53 Sekunden holten sich die Lokalmatadore ihren ersten Podestplatz im Weltcup. Dritte wurden die Slowaken Peter Neupauer/Dominik Neupauer (+6,58 Sekunden). Für Neupauer/Neupauer war es der zweite Podestplatz nach Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) im Januar.

In den Trainings am Vormittag war im Einsitzer Herren Michael Scheikl (AUT) nicht zu schlagen, im Einsitzer Damen sicherte sich Evelin Lanthaler (ITA) in beiden Läufen die Bestzeit.

Am Sonntag wird der Weltcup im Naturbahnrodeln mit den Rennen der Einsitzer fortgesetzt, die Rennen der Damen (ab 10.00 Uhr) und der Herren (ab 10.45 Uhr) werden auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL im Livestream übertragen.

Weltcup Kühtai, Ergebnisse Doppelsitzer, 16.12.2023

1. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA), 1.58,90 Minuten

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT), +0,53 Sekunden

3. Peter Neupauer/Dominik Neupauer (SVK), +6,58

4. Tomas Hasek/David Rydl (CZE), +10,74

5. Gabriel Halcin/Marian Budzak (SVK), +26,16