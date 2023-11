Auf zum Zweiten: Sinner bezwingt Djokovic erneut

Malaga – Jannik Sinner hat am Samstag im Rahmen des Davis Cups erneut Novak Djokovic besiegt und Italien so am Leben gehalten. Wie SportNews.bz berichtet, zeigte Sinner eine seiner besten Saisonleistungen und zwang den Serben mit 6:2, 2:6 und 7:5 in die Knie.

Sinner und Djokovic trafen am Samstag binnen elf Tagen zum dritten Mal aufeinander. Dabei ging der Sextner mit großem Druck ins Match, zumal Lorenzo Musetti zuvor verloren hatte und Sinners Niederlage das Aus im Davis Cup bedeutet hätte.

Djokovic hatte sein letztes Einzel-Match im Davis Cup im Jahr 2011 verloren. Seither gewann er 20 Spiele in Folge, wobei er lediglich vier Sätze abgab.

In der besten Phase des Matches bot Sinner mit unglaublich viel Mut und Hingabe Djokovic die Stirn – auch als sich dieser beim Stand von 4:5 drei Matchbälle erarbeitete.

Mit Nervenaus Stahl wehrte der Sextner alle davon ab, bevor er wenige Minuten später dank eines Passierballs breakte und anschließend das Match erfolgreich abschloss.

Nun wird im Doppel entschieden, wer ins Finale gegen Australien einzieht.